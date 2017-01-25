İzmir'in ulaşım yönetimi tek çatı altında toplanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımın kalbinin attığı noktada; Halkapınar’da İzmir’in ulaşım ağını tek merkezden kontrol edeceği “Ulaşım Entegrasyon Merkezi” kuracak

17 bin 500 metrekarelik alanda hayata geçirilecek merkez için ulusal mimari proje yarışması düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, kentte toplu ulaşım hizmeti veren Belediye kuruluşları ESHOT, İZBAN, İZDENİZ, İzmir Metro AŞ., İZELMAN ve İZULAŞ’ı aynı çatı altında toplayacak.



İzmir’in toplu ulaşım ağını tek merkezden yönetmek amacıyla, eskiden İzmir Otogarı olarak kullanılan Halkapınar’da “Ulaşım Entegrasyon Merkezi” kurmak için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik, çevreci, özgün ve nitelikli bir hizmet binası için ulusal mimari yarışması düzenledi. 2016 yılı Eylül ayında açılan yarışmaya ülke genelinde çok sayıda mimar, şehir plancısı, inşaat mühendisi, makine mühendisi ve elektrik mühendisinden oluşan ekipler katıldı. 25 projenin yer aldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Hülya Arkon, projede emek veren jüri üyelerine ve katılan yarışmacılara teşekkür etti.





Seçkin jüri üyeleri



Yüksek Mimar Prof. Dr. Haydar Karabey’in Jüri Başkanlığı’nı yaptığı yarışmanın Asil Jüri Üyeleri Yüksek Mimar Doç. Dr. Şebnem Yücel, Yüksek Mimar Prof. Dr. Nevzat Oğuz Özer ve Yüksek Mimar Tülin Hadi’den oluştu. Yarışmanın yedek jüri üyeleri arasında Yüksek Mimar Doç. Dr. Gökçeçiçek Savaşır ile Yüksek Mimar Doç. Dr. T. Didem Akyol Altun yer aldı. Danışman Jüri ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Buğra Gökçe ve ESHOT Genel Müdürü Raif Canbek ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları Mimar Tevfik Tozkoparan ve Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu’dan oluştu.



17 Aralık’ta bir araya gelen jüri üyeleri, 25 proje arasından Yüksek Mimar Oknur Çalışkan, Peyzaj Mimarı Mehmet Zeyat Hattapoğlu, İnşaat Mühendisi Özgür Şentürk, Makine Mühendisi Mustafa Soyer ve Elektrik Mühendisi Haydar Aydın’ın projesini birinciliğe değer gördü. Yarışmada ikincilik, üçüncülük ve 5 eşdeğer mansiyon ödülleri sahipleri de belirlendi.





Ulaşım Entegrasyon Merkezi’nde neler olacak?



İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Entegrasyon Merkezi, kentte toplu ulaşım hizmeti veren Belediye kuruluşları ESHOT, İZBAN, İZDENİZ, İzmir Metro AŞ.,İZELMAN, İZULAŞ’ın tek bir merkezden yönetileceği operasyon merkezi olacak. Daha önceki yıllarda şehir otogarı, ardından ESHOT tamirhanesi olarak kullanılan 17 bin 532 metrekarelik alanda yer alacak merkez hem otobüs hem de İZBAN, İzmir Metro ve tramvay hatları ile yapılması planlanan hızlı tren hattının kesişim noktasında yani İzmir kent ulaşımının düğüm noktasında yer alacak.



Merkez, yarışmada birincilik ödülü alan projeye göre inşa edilecek. 5 katlı merkezin bodrum katında otopark alanı bulunacak.



Ulaşım Entegrasyan Merkezi’nin sosyal işlevler bölümünde toplantı ve konferans salonları, sergi salonları, sağlık birimi, kreş, spor tesisi, yemekhane gibi bölümler bulunacak. Ofis bloğu ile sosyal işlevler blokları arasında, halkın da yararlanacağı korunaklı ve gölgelikli, içinde kafeterya ve oturma alanlarından oluşacak bir sosyal avlu yer alacak. Yapının zemin kat ve normal katları ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir Metro, İZULAŞ, İZBAN, İZDENİZ ve İZELMAN ofis birimlerini içeriyor.



Yarışmada dereceye giren ve mansiyon alan projeler, 29 Ocak tarihine kadar Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sergilenecek.