İzmir Limanı'nda büyük araçlar için saat düzenlemesi

Kamyon ve çekici cinsi araçların kente ve İzmir Limanı'na giriş çıkış saatlerini belirleyen Ulaşım Koordinasyon Merkezi, kararı yeniden düzenledi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün talebiyle alınan “sabah 3 saat, akşam 4 saatlik” kısıtlama, yine Emniyet'ten gelen talep doğrultusunda “sabah 07.30-09.30, akşam 17.30-19.30” saatlerini kapsayacak şekilde değiştirildi.Çevre il ve ilçelerden İzmir'e gelen kamyon ve çekici cinsi araçların kent merkezine giriş-çıkış saatlerinin düzenlenmesi yönünde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün yazılı talebi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar, yine Emniyet’ten gelen ikinci bir taleple revize edildi.24 Şubat Cuma günü olağanüstü toplanan UKOME Genel Kurulu, Emniyet Müdürlüğü'nün önerisi doğrultusunda değişiklik yaparak, kamyon ve çekici cinsi araçların kente ve İzmir Limanı'na giriş-çıkışının kısıtlandığı saatleri sabah 07.30-09.30, akşam 17.30-19.30 olarak yeniden düzenledi.Geçtiğimiz hafta uygulanmaya başlanan bir önceki kararda söz konusu araçlar için belirlenen kısıtlama sabah 07.00 – 10.00 ve akşam 16.00 – 20.00 saatlerini kapsıyordu.