İzmir Melek Yatırım Zirvesi’nde buluştu

İZMİR Ticaret Odası ve KEIRETSU Forum Türkiye işbirliği ile düzenlenen ‘İzmir Melek Yatırım Zirvesi’ girişimcilerin yatırımcılara proje sunumlarıyla gerçekleştirildi

Keiretsu Forum Türkiye ve İzmir Ticaret Odası arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında İzmir’deki girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve İzmirli girişimlere global yatırım fırsatlarını sunmak amacıyla gerçekleştirilen ‘İzmir Melek Yatırım Zirvesi’ toplantısı İTO Mücahit Büktaş Salonu’nda yapıldı. Toplantıya İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aydonat Atasever, İzmirli İşadamları ve girişiciler katıldı.





Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, “Yatırımcı ve mentorlarımız arası işbirliği yapmak için büyük bir fırsat. 9 Kasım’da Odamız ve Keiretsu Forum Türkiye arasında bir işbirliği ve iyi niyet protokolü imzalamıştık. Protokol ile Odamız İş Melekleri ve Mentor Ağı ile Keiretsu Melek Yatırım Ağı arasında bir köprü kurduk" dedi. İzmirli girişicilere önem verdiklerini belirten Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aydonat Atasever ise, “Yıllar önce girişimci olarak başladığım bu serüvende, melek yatırımcı olarak devam ediyorum. Bugünde burada Keiretsu Forum Türkiye’yi temsil etmek için bulunuyorum. Bizim misyonumuz melek yatırımcılık girişimciliğine yön vermek, girişicileri destek vermek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Teknoloji tarafında bu tarz işlerin çok hızlı ilerleyeceğini ve ciddi yatırım fırsatlarını doğurduğunu düşündüğümüz için tüm girişimcilere destek sağlamak amacıyla bir araya geldik. Bu düşünce bizimle birlikte girişimci ekosistemi yaratmaya başladı. Keiretsu Forum 200 yılında San Francisco’da kurulan bir melek yatırım ağı. Dünyanın en organize melek yatırım ağı. Dünyadaki melek yatırım ağları arasındaki en aktif olanı. Girişimcilik konusunda her türlü fikre yatırım yapıyoruz. Keiretsu Forum Türkiye olarak İstanbul’da bulunuyoruz ama İzmir’de çok değerli ortaklarımız var. Keiretsu Forum Türkiye ve İzmir Ticaret Odası arasında 9 Kasım’da işbirliği protokolü imzaladık. İzmir’de bulunan girişimciler İZTO’nun mentor ağını kullanarak projeler oluşturabilecek, bu projeleri hayata geçirmek için projeleri anlatma fırsatı bulacaklar. Bu protokol kapsamında projelere ciddi şekilde fırsat tanıyacağız" diye konuştu.





Konuşmaların ardından iş birliği protokolü kapsamında proje hazırlayan 7 girişimci projelerini yatırımcılara yaptıkları sunumlarla anlattı.

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