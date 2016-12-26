İzmir merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

İzmir Ödemiş ve Kiraz merkezli FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçeleri merkezli FETÖ/PDY operasyonu başlatıldı. Operasyon İzmir dışında Manisa, Denizli, Ankara ve Şanlıurfa'yı da kapsadı. 46 ayrı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan 37 kişiden 27'sini gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında doktor, halk eğitim ve ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürü, öğretmen ve esnafların olduğu belirtildi.



Şüphelilerin evinde, arabasında ve işyerlerinde arama yapılırken, gözaltına alınan kişilerin 'himmet' adı altında FETÖ'ye maddi destek sağladıkları iddia edildi.



Gözaltına alınanların sorgusu sürerken, polis ekipleri gözaltı kararı bulunanları arama çalışmalarına devam ediyor.