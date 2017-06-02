İzmir, pedal çevirmede 52 kenti solladı

Kentlerin birbirine meydan okuduğu “Avrupa Bisiklet Yarışması”nda (European Cycling Challenge 2017) Büyükşehir Belediyesi adına mücadele eden İzmirli bisikletçiler, Mayıs ayı boyunca 855 bin kilometre pedal çevirerek zirveye çıktı. 52 Avrupa kentinin yer aldığı yarışmada elde edilen birinciliğini sosyal medya hesabından paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "İzmirli bisikletseverler müthiş bir iş yaparak Avrupa Bisiklet Yarışması'nda kentimizi birinciliğe taşıdığı. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.
Geçen sene ısındık seneye uçarız demiştik
2016 yılında ilk kez katıldığı “Avrupa Bisiklet Yarışması”nı 72 bin 73 kilometre yaparak 17. sırada tamamlayan İzmirli bisikletseverler, "Geçen sene ısındık, seneye uçarız" sloganıyla başladıkları 2017 yarışmasında adeta fırtına gibi esti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğündeki bisiklet grupları, dernekleri ve platformlarının örnek işbirliğine ilçe belediyeleri de destek verdi. Uzun süre Polonya'nın Gdansk kentiyle başa baş mücadele eden İzmir, kentteki bisikletseverlerin son hamlesiyle arayı açarak ipi göğüsledi.
Aya kadar gittik geldik
Bisiklete binen onbinlerce İzmirli, 4 haftadır kentlerinin adını taşıyan takımın bir üyesi olarak, birçok Avrupa kentinin sakinleriyle yarıştı. Yarışma boyunca 855 bin kilometre pedal çeviren İzmirliler, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin iki katından fazla yol yapmış oldu. Türkiye adına katılan bir diğer şehir Mersin ise yarışı 17. sırada tamamladı.
Avrupa Bisiklet Yarışması'na Fransa'dan 4, Portekiz'den 3, İtalya'dan 8, İsviçre'den 2, Polonya ve İsveç'ten 9, İrlanda'dan 5, İngiltere'den 2, Litvanya'dan 4, KKTC, Hırvatistan, Macaristan ve İspanya'dan birer kent katıldı.
Yarışmaya katılan şehirler
1-İzmir Büyükşehir Belediyesi – Türkiye 27. Östersund – İsveç
2- Gdansk – Polonya 28. Örebro – İsveç
3- Bydgoszcz Met. Area – Polonya 29. Bologna – İtalya
4- Warszawa – Polonya 30. Lisboa – Portekiz
5- Wroclaw – Polonya 31. Lulea – İsveç
6- Umea – İsveç 32. Cagliari – İtalya
7-Fransa 33. Karlskrona - İsveç
8-Poznan – Polonya 34. Skelleftea – İsveç
9-Nantes Metropole – Fransa 35. Klaipeda – Litvanya
10-Roma – İtalya 36. Vilnius – Litvanya
11- Budapeşte – Macaristan 37. Regiao de Aveiro – Portekiz
12- Kaunas – Litvanya 38. Reggio Emilia – İtalya
13- Vaxjö – İsveç 39. Cork – İrlanda
14- Telsiai – Litvanya 40. Amiens Metropole – Fransa
15-Glasgow City Region – İskoçya 41. Bari – İtalya
16-Lodz – Polonya 42. Barcelona – İspanya
17-Mersin - Türkiye 43. Nicosia – Güney Kıbrıs Cumhuriyeti
18-Krakow – Polonya 44. Napoli – İtalya
19-Dublin – İrlanda 45. Limerick – İrlanda
20-Padova – İtalya 46. Waterford – İrlanda
21-Gdynia – Polonya 47. Porto – Portekiz
22-Greater Manchester – İngiltere 48. Södertalje – İsveç
23-Basel – İsviçre 49. Mantova – İtalya
24-Karlstad – İsveç 50. Louviers – Fransa
25-Torun – Polonya 51. Lausanne – İsviçre
26-Zagreb – Hırvatistan 52. Galway – İrlanda