İzmir, pedal çevirmede 52 kenti solladı

İzmir, Avrupa Bisiklet Yarışması’na (European Cycling Challenge 2017) katılan 52 kent arasında en fazla pedal çeviren kent oldu. Bir ayda tam 855 bin kilometre yol yaparak Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın iki katından fazla mesafeyi kat eden İzmirli bisikletseverler, aralarında Barselona, Porto, Roma, Budapeşte, Napoli ve Zagrep gibi önemli Avrupa kentlerini geride bıraktı

İzmir, pedal çevirmede 52 kenti solladı

Kentlerin birbirine meydan okuduğu “Avrupa Bisiklet Yarışması”nda (European Cycling Challenge 2017) Büyükşehir Belediyesi adına mücadele eden İzmirli bisikletçiler, Mayıs ayı boyunca 855 bin kilometre pedal çevirerek zirveye çıktı. 52 Avrupa kentinin yer aldığı yarışmada elde edilen birinciliğini sosyal medya hesabından paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "İzmirli bisikletseverler müthiş bir iş yaparak Avrupa Bisiklet Yarışması'nda kentimizi birinciliğe taşıdığı. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

 

Geçen sene ısındık seneye uçarız demiştik


2016 yılında ilk kez katıldığı “Avrupa Bisiklet Yarışması”nı  72 bin 73 kilometre yaparak 17. sırada tamamlayan İzmirli bisikletseverler, "Geçen sene ısındık, seneye uçarız" sloganıyla başladıkları 2017 yarışmasında adeta fırtına gibi esti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğündeki bisiklet grupları, dernekleri ve platformlarının örnek işbirliğine ilçe belediyeleri de destek verdi. Uzun süre Polonya'nın Gdansk kentiyle başa baş mücadele eden İzmir, kentteki bisikletseverlerin son hamlesiyle arayı açarak ipi göğüsledi.


 

Aya kadar gittik geldik


Bisiklete binen onbinlerce İzmirli, 4 haftadır kentlerinin adını taşıyan takımın bir üyesi olarak, birçok Avrupa kentinin sakinleriyle yarıştı. Yarışma boyunca 855 bin kilometre pedal çeviren İzmirliler, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin iki katından fazla yol yapmış oldu. Türkiye adına katılan bir diğer şehir Mersin ise yarışı 17. sırada tamamladı.

Avrupa Bisiklet Yarışması'na Fransa'dan 4, Portekiz'den 3, İtalya'dan 8, İsviçre'den 2, Polonya ve İsveç'ten 9, İrlanda'dan 5, İngiltere'den 2,  Litvanya'dan 4, KKTC, Hırvatistan, Macaristan ve İspanya'dan birer kent katıldı.

 

Yarışmaya katılan şehirler


1-İzmir Büyükşehir Belediyesi – Türkiye         27. Östersund – İsveç

2- Gdansk – Polonya                                           28. Örebro – İsveç

3- Bydgoszcz Met. Area – Polonya                    29. Bologna – İtalya

4- Warszawa – Polonya                                      30. Lisboa – Portekiz

5- Wroclaw – Polonya                                        31. Lulea – İsveç

6- Umea – İsveç                                                  32. Cagliari – İtalya

7-Fransa                                                             33. Karlskrona -  İsveç                                       

8-Poznan – Polonya                                           34. Skelleftea – İsveç

9-Nantes Metropole – Fransa                            35. Klaipeda – Litvanya

10-Roma – İtalya                                                 36. Vilnius – Litvanya

11- Budapeşte – Macaristan                                 37.  Regiao de Aveiro – Portekiz

12- Kaunas – Litvanya                                         38.  Reggio Emilia – İtalya

13- Vaxjö – İsveç                                                 39.  Cork – İrlanda

14- Telsiai – Litvanya                                          40.   Amiens Metropole – Fransa

15-Glasgow City Region – İskoçya                    41.   Bari – İtalya

16-Lodz – Polonya                                              42.   Barcelona – İspanya

17-Mersin - Türkiye                                            43.   Nicosia – Güney Kıbrıs Cumhuriyeti

18-Krakow – Polonya                                         44.   Napoli – İtalya

19-Dublin – İrlanda                                             45.   Limerick – İrlanda

20-Padova – İtalya                                              46.  Waterford – İrlanda

21-Gdynia – Polonya                                          47.  Porto – Portekiz     

22-Greater Manchester – İngiltere                      48.  Södertalje – İsveç

23-Basel – İsviçre                                               49.  Mantova – İtalya

24-Karlstad – İsveç                                             50.  Louviers – Fransa

25-Torun – Polonya                                            51.  Lausanne – İsviçre

26-Zagreb – Hırvatistan                                      52. Galway – İrlanda
Etiketler; #izmir #bisiklet #avrupa
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