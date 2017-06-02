İzmir, pedal çevirmede 52 kenti solladı

İzmir, Avrupa Bisiklet Yarışması’na (European Cycling Challenge 2017) katılan 52 kent arasında en fazla pedal çeviren kent oldu. Bir ayda tam 855 bin kilometre yol yaparak Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın iki katından fazla mesafeyi kat eden İzmirli bisikletseverler, aralarında Barselona, Porto, Roma, Budapeşte, Napoli ve Zagrep gibi önemli Avrupa kentlerini geride bıraktı

Kentlerin birbirine meydan okuduğu “Avrupa Bisiklet Yarışması”nda (European Cycling Challenge 2017) Büyükşehir Belediyesi adına mücadele eden İzmirli bisikletçiler, Mayıs ayı boyunca 855 bin kilometre pedal çevirerek zirveye çıktı. 52 Avrupa kentinin yer aldığı yarışmada elde edilen birinciliğini sosyal medya hesabından paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "İzmirli bisikletseverler müthiş bir iş yaparak Avrupa Bisiklet Yarışması'nda kentimizi birinciliğe taşıdığı. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.





Geçen sene ısındık seneye uçarız demiştik

Aya kadar gittik geldik

Yarışmaya katılan şehirler

2016 yılında ilk kez katıldığı “Avrupa Bisiklet Yarışması”nı 72 bin 73 kilometre yaparak 17. sırada tamamlayan İzmirli bisikletseverler, "Geçen sene ısındık, seneye uçarız" sloganıyla başladıkları 2017 yarışmasında adeta fırtına gibi esti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğündeki bisiklet grupları, dernekleri ve platformlarının örnek işbirliğine ilçe belediyeleri de destek verdi. Uzun süre Polonya'nın Gdansk kentiyle başa baş mücadele eden İzmir, kentteki bisikletseverlerin son hamlesiyle arayı açarak ipi göğüsledi.Bisiklete binen onbinlerce İzmirli, 4 haftadır kentlerinin adını taşıyan takımın bir üyesi olarak, birçok Avrupa kentinin sakinleriyle yarıştı. Yarışma boyunca 855 bin kilometre pedal çeviren İzmirliler, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin iki katından fazla yol yapmış oldu. Türkiye adına katılan bir diğer şehir Mersin ise yarışı 17. sırada tamamladı.Avrupa Bisiklet Yarışması'na Fransa'dan 4, Portekiz'den 3, İtalya'dan 8, İsviçre'den 2, Polonya ve İsveç'ten 9, İrlanda'dan 5, İngiltere'den 2, Litvanya'dan 4, KKTC, Hırvatistan, Macaristan ve İspanya'dan birer kent katıldı.1-İzmir Büyükşehir Belediyesi – Türkiye 27. Östersund – İsveç2- Gdansk – Polonya 28. Örebro – İsveç3- Bydgoszcz Met. Area – Polonya 29. Bologna – İtalya4- Warszawa – Polonya 30. Lisboa – Portekiz5- Wroclaw – Polonya 31. Lulea – İsveç6- Umea – İsveç 32. Cagliari – İtalya7-Fransa 33. Karlskrona - İsveç8-Poznan – Polonya 34. Skelleftea – İsveç9-Nantes Metropole – Fransa 35. Klaipeda – Litvanya10-Roma – İtalya 36. Vilnius – Litvanya11- Budapeşte – Macaristan 37. Regiao de Aveiro – Portekiz12- Kaunas – Litvanya 38. Reggio Emilia – İtalya13- Vaxjö – İsveç 39. Cork – İrlanda14- Telsiai – Litvanya 40. Amiens Metropole – Fransa15-Glasgow City Region – İskoçya 41. Bari – İtalya16-Lodz – Polonya 42. Barcelona – İspanya17-Mersin - Türkiye 43. Nicosia – Güney Kıbrıs Cumhuriyeti18-Krakow – Polonya 44. Napoli – İtalya19-Dublin – İrlanda 45. Limerick – İrlanda20-Padova – İtalya 46. Waterford – İrlanda21-Gdynia – Polonya 47. Porto – Portekiz22-Greater Manchester – İngiltere 48. Södertalje – İsveç23-Basel – İsviçre 49. Mantova – İtalya24-Karlstad – İsveç 50. Louviers – Fransa25-Torun – Polonya 51. Lausanne – İsviçre26-Zagreb – Hırvatistan 52. Galway – İrlanda