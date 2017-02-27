İzmir Tanıtım Filmi Çekimi Hizmetleri VideoSanat Ayrıcalıklarıyla!

İzmir tanıtım filmi çekimi için İzmir’de bulunan şirketlerde yerinde çekimler gerçekleştiren VideoSanat, küresel standartlardaki çekim ve post prodüksiyon hizmetleriyle markalara değer katan tanıtım filmlerine hayat veriyor. Dünyanın neresinde olursa olsun şirketlerin tanıtım filmlerini en etkili şekilde tasarlayan VideoSanat, İzmir’deki şirketlere yönelik de efektif tanıtım filmleri çekiyor.

İzmir’de Tanıtım Filmi Çekimi Nasıl Yapılır?

İzmir tanıtım filmi çekimi için ilk etapta bir ön hazırlık yapılmalıdır. Bu ön hazırlık süreci müşterinin verdiği brief ile başlar. Metinler müşteri tarafından sağlanamamışsa metin yazarları tarafından projenin metni oluşturulur ve senaryolaştırılır. Oluşturulan konsept neticesinde çekim planı ve çekim listesi belirlenir. Alanlarında uzman kişilerden oluşan ekip İzmir tanıtım filmi çekimi için İzmir’deki şirkete gider. Burada gerçekleştirilen iç ve dış çekimlerden sonra tanıtım filmi projesinin görsel stoğu oluşturulur. Ardından kurgu & montaj operatörleri tarafından bu videolar arasında tarama yapılır, en etkili olanları seçilir ve en efektif şekilde birleştirilerek ses & müzik çalışmasıyla tanıtım videosu tamamlanmış olur. Sadece gerçek çekimlerle gerçekleştirilen tanıtım filmlerinin yanı sıra, ç.ekim gerektirmeyen, sadece motion graphics olan tanıtım filmleri de yapılabilir. Ayrıca hem motion graphics tasarımlardan hem de gerçek görüntülerden oluşan tanıtım filmleri de tasarlanabilir. Giderek artan video ihtiyaçlarına yönelik hızlı, kaliteli ve işlevsel çözümler sunan VideoSanat, alanlarında uzman ekibiyle tüm Türkiye’ye hatta dünyanın her yerindeki şirketlere kurumsal tanıtım videosu hizmetleri sunmaktadır.

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Tanıtım Filmi Önemi ve VideoSanat Farkı!

Tanıtım filmi, videoların hayatımızın her anına girmesiyle birlikte tüm markalar için en verimli iletişim stratejisi haline geldi. Dijital dünyayla gerçek dünyanın giderek birleşmesi markaları dijitalde güçlü konumlandırmaya zorluyor. Dijitalde güçlü konumlanmanın en etkili yöntemi ise video içerikler. Tabi video içerikler sadece nihai tüketici için değil, B2B görüşmelerde de verimli sonuçlar doğuruyor. Toplantılarda sunum yapılması yerine izletilen bir tanıtım videosu, hem elinizi güçlendiriyor hem de imajınızı yükseltiyor. Durum böyle olunca tanıtım filmleri kaçınılmaz bir iletişim stratejisi oluyor.

VideoSanat; alanlarında uzman kişilerden oluşan dinamik ekibiyle; dünya trendlerine, ilgili markanın sektörüne ve hedef kitlesine göre projelendirdiği tanıtım filmleri ile marka ruhunu net bir şekilde anlatıyor ve bilinirliğini artırarak katma değer oluşturuyor.

VideoSanat’ın en büyük farkı ise küresel kalite standartlarında tasarladığı videolarını oldukça ekonomik fiyatlarla sunuyor olması ve tam müşteri memnuniyeti hedefi.