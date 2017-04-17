İzmir tüm ilçeleri ile 'hayır' dedi

İzmirli seçmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yüzde 68.8 oy oranıyla 'Hayır' dedi. Kentin 30 ilçesinin tamamından 'hayır' çıktı. Evet oyları 31.2'de kaldı. AK Parti 1 Kasım genel seçimlerinde İzmir'den yüzde 31 oy almıştı. Evet bloğunda yer alan MHP'nin oyu ise 1 Kasım'da yüzde 11.4 idi. AK Parti kulislerinde MHP'den İzmir'de en fazla iki puan geldiği yorumu yapılırken, parti kendi eriyen oyların nedenini sandık bazında analiz etmeye başladı.
İzmir'de referandum için 8 bin 505 sandık kuruldu, 3 milyon 179 bin 748 seçmenin sandığa gitmesi beklendi. İzmir İl Seçim Kurulu'un tutanağına göre referanduma 2 milyon 832 bin 920 seçmen katıldı. 2 milyon 790 bin 403 oy geçerli, 42 bin 517 oy geçersiz sayıldı. İzmir'de 870 bin 658 kişi 'Evet', 1 milyon 919 bin 745 kişi 'Hayır' dedi. İzmir'de oy torbaları ilçe seçim kurullarında itiraz süresi doluncaya kadar bekletilecek. İzmir'de seçim sonuçlarına herhangi bir itiraz olmadığı belirtildi.
EN ÇOK NARLIDERE 'HAYIR' DEDİ
İzmir'de Hayır oylarının en yüksek çıktığı ilçe yüzde 85.5 ile Narlıdere oldu. Onu yüzde 83.11 ile Karşıyaka, 81.82 ile Güzelbahçe, yüzde 79.17 ile Urla, yüzde 78.67 ile Foça, 78.51 ile Balçova izledi. Narlıdere'nin CHP'li Belediye Başkanı Abdül Batur, değişikliklerin neler getireceğini vatandaşları iyi anlattıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Demokratik kitle örgütleri ve hayır bloğundaki partilerle uyumlu çalıştık. 'Demokrasi Evi' çatısı altında buluştuk. Değişikliklerin neler getireceğini vatandaşları iyi anlattık. Mahallelerde bize oy vermeyen kesimlerde çalışma yaptık. Gönül isterdi ki Türkiye'de Hayır çıksın. Diğer seçim sonuçlarıyla tutarlı bir duruş sergiledi Narlıdere. Yerel dinamikler harekete geçti. Halkın birlikte nasıl çalışma yapması içinde bir örnek sergiledi"
EVET'LER EN ÇOK KEMALPAŞA'DA HAYIR'A YAKLAŞTI
İzmir'de Evet oyları Hayır oylarına en çok Kemalpaşa ve Kiraz'da yaklaştı. Kemalpaşa'da yüzde 47 Evet yüzde 52 hayır çıkarken, Kiraz'da yüzde 46 evet yüzde 54 hayır çıktı. Bergama, Ödemiş ve Torbalı'da makas daraldı.
EVET BLOĞU 16 PUAN DÜŞTÜ, HAYIR BLOĞU 10.6 PUAN ARTTI
İzmir'de Evet bloğunda yer alan AK Parti ve MHP'nin 1 Kasım genel seçimlerindeki oy oranı 31 artı 11 toplam 42 idi. Hayır cephesinde yer alan CHP ve HDP oyları ise 46.8 artı 11.4 toplam 58.2 idi. İzmir'de Hayır oyları yüzde 68.8 çıktı, 10.6 puan artış oldu, Evet oyları ise 31.2 çıktı 16 puanlık bir düşüş oldu. AK Parti İzmir'de 1 Kasım seçimlerine göre düşen oylarının analizini sandık ölçeğinde yapmaya başladı. AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Kendimizi daha çok anlatacağız. İzmir'de bundan sonra artık çalışma zamanı. İzmir için çok daha yüksek bir sonuç bekliyorduk. Oyumuzu yukarılara çıkaracağız" dedi.
SANDIĞA İLGİ EN AZ BUCA'DA
İzmir'in ilçelerinden seçime katılımın en yüksek olduğu ilçe Beydağ oldu. Bu ilçede sadece 858 seçmen sandık başına gitmedi. Kentte en fazla fire ise 43 bin 17 kişiyle Buca'da verildi.
Uzun kampanya döneminden sonra yapılan referandumda, İzmir'de yüzde 68.80 oranında 'Hayır', yüzde 31.20 oranında ise 'Evet' oyu çıktı. Katılımın yüzde 89'u ulaştı kentte, 8 bin 502 sandıkta, toplam 3 milyon 174 Bin 549 seçmen oy kullanma hakkını elde etti. Ancak seçim sonrasında tartışılan konulardan bir tanesi de, seçmenin sandığa olan ilgisi oldu. İzmir'de, İl seçim kurulunun açıkladığı rakamlara göre seçmenin sandığa en çok ilgi gösterdiği ilçeler, Beydağ, Karaburun ve Kınık oldu. Nüfusu daha az olsa da, bu ilçelerden Beydağ'da, 858, Karaburun'da 987, Kınık'ta bin 503, seçmen sandık başına gitmedi. Buna karşılık, seçmen en çok Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde sandığa gitmedi. Bu ilçelerdeki rakamlar ise Buca 43 bin 17, Karabağlar 40 bin 974 ve Konak 37 bin 271 oldu.
İzmir'de 42 bin 517 oy geçersiz sayıldı. Geçersiz oylar en çok 4.601 Karabağlar'da çıktı. Onu, 4.001 ile Bornova, 3.399 ile Konak, 3.199 ile Bayraklı izledi.
Geçersiz oylar en az 1.862 ile en az Karaburun'da oldu. Beydağ, Çeşme, Seferihisar'da geçersiz oylar azdı.
PROF. DR. TOSUN: MERKEZ SAĞDA YENİ PARTİ ARAYIŞI
Seçim sonuçlarını yorumlayan Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde görevli Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, AK Parti'nin Kürt seçmeni ikna ettiğini, MHP'li seçmenlerin ise 'Evet' oyuna etkisinin çok fazla olmadığını savundu. Prof. Dr. Tosun, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in ise elinin güçlendiğini, merkez sağda yeni bir parti arayışının gündeme gelebileceğini söyledi.
Prof. Dr. Tosun, MHP'nin batı illerindeki seçmenlerinin sandığa gidip 'Hayır' oyu kullandığını, Orta Anadolu'daki seçmenlerinin ise sandığa gitmediğini kaydetti.
'SANDIĞA GİTMEYEN KÜRT SEÇMEN 'EVET'E YARADI'
Referandumda 'Evet' çıkmasında Kürt seçmenin etkisi olduğunu belirten siyaset bilimci Prof. Dr. Tosun şöyle konuştu:
"Türkiye'de 'Evet'e ipi göğüsletenin Kürt seçmeni olduğunu görüyoruz. Yalnız bu şöyle yorumlanmamalı; 'Kürt seçmen 'Evet' dedi 'Evet' çıktı' değil. Özellikle 1 Kasım'da HDP'nin yüksek oy oranı elde ettiği illerin çoğunda Kürt seçmenin sandığa gitmemiş olması 'Evet'lere yaramıştır. Sandığa gitmeyen Kürt seçmen 'Evet'e yaradı. Özellikle muhafazakar Kürt seçmenin ikna edilmesinde de AKP'nin başarılı olduğunu görüyoruz."
HANGİ İLÇE NE KADAR 'EVET', 'HAYIR' DEDİ
Aliağa: Evet 19.538, Hayır 37.278
Balçova: Evet 11.722 Hayır 42. 819
Bayındır: Evet 10.32 Hayır 16. 696
Bayraklı: Evet 71.803 Hayır 136.868
Bergama: Evet 26.620 Hayır 41.967
Beydağ: Evet 2.743 Hayır 5.941
Bornova: Evet 90.720 Hayır 196.361
Buca: Evet 104.066 Hayır 203.955
Çeşme: Evet 6.320 Hayır 20.176
Çiğli: Evet 33.835 Hayır 92.784
Dikili: Evet 6.702 Hayır 22.088
Foça: Evet 3.781 Hayır 13.949
Gaziemir: Evet 27.730 Hayır 58.875
Güzelbahçe: Evet 3.659 Hayır 16.467
Karabağlar: Evet 111.179 Hayır 203.157
Karaburun: Evet 1.862 Hayır 5.061
Karşıyaka: Evet 40.879 Hayır 202.498
Kemalpaşa: Evet 31.686 Hayır 35.470
Kınık: Evet 6.771 Hayır 11.756
Kiraz: Evet 13.003 Hayır: 15.273
Konak: Evet 66.377 Hayır 176.128
Menderes: Evet 21.087 Hayır 35.885
Menemen: Evet 32.918 Hayır 68.476
Narlıdere: Evet 6.719 Hayır 37.961
Ödemiş: Evet 34.659 Hayır 54.098
Seferihisar: Evet 7.319 Hayır 17.665
Selçuk: Evet 6.537 Hayır 17.762
Tire: Evet 20.364 Hayır 34.904
Torbalı: Evet 39.234 Hayır 63.897
Urla: Evet 8.798 Hayır 33.530