İzmir tüm ilçeleri ile 'hayır' dedi

İzmirli seçmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yüzde 68.8 oy oranıyla 'Hayır' dedi. Kentin 30 ilçesinin tamamından 'hayır' çıktı. Evet oyları 31.2'de kaldı. AK Parti 1 Kasım genel seçim lerinde İzmir'den yüzde 31 oy almıştı. Evet bloğunda yer alan MHP'nin oyu ise 1 Kasım'da yüzde 11.4 idi. AK Parti kulislerinde MHP'den İzmir'de en fazla iki puan geldiği yorumu yapılırken, parti kendi eriyen oyların nedenini sandık bazında analiz etmeye başladı.



EN ÇOK NARLIDERE 'HAYIR' DEDİ

EVET'LER EN ÇOK KEMALPAŞA'DA HAYIR'A YAKLAŞTI

EVET BLOĞU 16 PUAN DÜŞTÜ, HAYIR BLOĞU 10.6 PUAN ARTTI

SANDIĞA İLGİ EN AZ BUCA'DA

PROF. DR. TOSUN: MERKEZ SAĞDA YENİ PARTİ ARAYIŞI



'SANDIĞA GİTMEYEN KÜRT SEÇMEN 'EVET'E YARADI'

İzmir'de referandum için 8 bin 505 sandık kuruldu, 3 milyon 179 bin 748 seçmenin sandığa gitmesi beklendi. İzmir İl Seçim Kurulu'un tutanağına göre referanduma 2 milyon 832 bin 920 seçmen katıldı. 2 milyon 790 bin 403 oy geçerli, 42 bin 517 oy geçersiz sayıldı. İzmir'de 870 bin 658 kişi 'Evet', 1 milyon 919 bin 745 kişi 'Hayır' dedi. İzmir'de oy torbaları ilçe seçim kurullarında itiraz süresi doluncaya kadar bekletilecek. İzmir'de seçim sonuçlarına herhangi bir itiraz olmadığı belirtildi.İzmir'de Hayır oylarının en yüksek çıktığı ilçe yüzde 85.5 ile Narlıdere oldu. Onu yüzde 83.11 ile Karşıyaka, 81.82 ile Güzelbahçe, yüzde 79.17 ile Urla, yüzde 78.67 ile Foça, 78.51 ile Balçova izledi. Narlıdere'nin CHP'li Belediye Başkanı Abdül Batur, değişikliklerin neler getireceğini vatandaşları iyi anlattıklarını belirterek, şunları söyledi:"Demokratik kitle örgütleri ve hayır bloğundaki partilerle uyumlu çalıştık. 'Demokrasi Evi' çatısı altında buluştuk. Değişikliklerin neler getireceğini vatandaşları iyi anlattık. Mahallelerde bize oy vermeyen kesimlerde çalışma yaptık. Gönül isterdi ki Türkiye'de Hayır çıksın. Diğer seçim sonuçlarıyla tutarlı bir duruş sergiledi Narlıdere. Yerel dinamikler harekete geçti. Halkın birlikte nasıl çalışma yapması içinde bir örnek sergiledi"İzmir'de Evet oyları Hayır oylarına en çok Kemalpaşa ve Kiraz'da yaklaştı. Kemalpaşa'da yüzde 47 Evet yüzde 52 hayır çıkarken, Kiraz'da yüzde 46 evet yüzde 54 hayır çıktı. Bergama, Ödemiş ve Torbalı'da makas daraldı.İzmir'de Evet bloğunda yer alan AK Parti ve MHP'nin 1 Kasım genel seçimlerindeki oy oranı 31 artı 11 toplam 42 idi. Hayır cephesinde yer alan CHP ve HDP oyları ise 46.8 artı 11.4 toplam 58.2 idi. İzmir'de Hayır oyları yüzde 68.8 çıktı, 10.6 puan artış oldu, Evet oyları ise 31.2 çıktı 16 puanlık bir düşüş oldu. AK Parti İzmir'de 1 Kasım seçimlerine göre düşen oylarının analizini sandık ölçeğinde yapmaya başladı. AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Kendimizi daha çok anlatacağız. İzmir'de bundan sonra artık çalışma zamanı. İzmir için çok daha yüksek bir sonuç bekliyorduk. Oyumuzu yukarılara çıkaracağız" dedi.İzmir'in ilçelerinden seçime katılımın en yüksek olduğu ilçe Beydağ oldu. Bu ilçede sadece 858 seçmen sandık başına gitmedi. Kentte en fazla fire ise 43 bin 17 kişiyle Buca'da verildi.Uzun kampanya döneminden sonra yapılan referandumda, İzmir'de yüzde 68.80 oranında 'Hayır', yüzde 31.20 oranında ise 'Evet' oyu çıktı. Katılımın yüzde 89'u ulaştı kentte, 8 bin 502 sandıkta, toplam 3 milyon 174 Bin 549 seçmen oy kullanma hakkını elde etti. Ancak seçim sonrasında tartışılan konulardan bir tanesi de, seçmenin sandığa olan ilgisi oldu. İzmir'de, İl seçim kurulunun açıkladığı rakamlara göre seçmenin sandığa en çok ilgi gösterdiği ilçeler, Beydağ, Karaburun ve Kınık oldu. Nüfusu daha az olsa da, bu ilçelerden Beydağ'da, 858, Karaburun'da 987, Kınık'ta bin 503, seçmen sandık başına gitmedi. Buna karşılık, seçmen en çok Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde sandığa gitmedi. Bu ilçelerdeki rakamlar ise Buca 43 bin 17, Karabağlar 40 bin 974 ve Konak 37 bin 271 oldu.İzmir'de 42 bin 517 oy geçersiz sayıldı. Geçersiz oylar en çok 4.601 Karabağlar'da çıktı. Onu, 4.001 ile Bornova, 3.399 ile Konak, 3.199 ile Bayraklı izledi.Geçersiz oylar en az 1.862 ile en az Karaburun'da oldu. Beydağ, Çeşme, Seferihisar'da geçersiz oylar azdı.Seçim sonuçlarını yorumlayan Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde görevli Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, AK Parti'nin Kürt seçmeni ikna ettiğini, MHP'li seçmenlerin ise 'Evet' oyuna etkisinin çok fazla olmadığını savundu. Prof. Dr. Tosun, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in ise elinin güçlendiğini, merkez sağda yeni bir parti arayışının gündeme gelebileceğini söyledi.Prof. Dr. Tosun, MHP'nin batı illerindeki seçmenlerinin sandığa gidip 'Hayır' oyu kullandığını, Orta Anadolu'daki seçmenlerinin ise sandığa gitmediğini kaydetti.Referandumda 'Evet' çıkmasında Kürt seçmenin etkisi olduğunu belirten siyaset bilimci Prof. Dr. Tosun şöyle konuştu:"Türkiye'de 'Evet'e ipi göğüsletenin Kürt seçmeni olduğunu görüyoruz. Yalnız bu şöyle yorumlanmamalı; 'Kürt seçmen 'Evet' dedi 'Evet' çıktı' değil. Özellikle 1 Kasım'da HDP'nin yüksek oy oranı elde ettiği illerin çoğunda Kürt seçmenin sandığa gitmemiş olması 'Evet'lere yaramıştır. Sandığa gitmeyen Kürt seçmen 'Evet'e yaradı. Özellikle muhafazakar Kürt seçmenin ikna edilmesinde de AKP'nin başarılı olduğunu görüyoruz."Aliağa: Evet 19.538, Hayır 37.278Balçova: Evet 11.722 Hayır 42. 819Bayındır: Evet 10.32 Hayır 16. 696Bayraklı: Evet 71.803 Hayır 136.868Bergama: Evet 26.620 Hayır 41.967Beydağ: Evet 2.743 Hayır 5.941Bornova: Evet 90.720 Hayır 196.361Buca: Evet 104.066 Hayır 203.955Çeşme: Evet 6.320 Hayır 20.176Çiğli: Evet 33.835 Hayır 92.784Dikili: Evet 6.702 Hayır 22.088Foça: Evet 3.781 Hayır 13.949Gaziemir: Evet 27.730 Hayır 58.875Güzelbahçe: Evet 3.659 Hayır 16.467Karabağlar: Evet 111.179 Hayır 203.157Karaburun: Evet 1.862 Hayır 5.061Karşıyaka: Evet 40.879 Hayır 202.498Kemalpaşa: Evet 31.686 Hayır 35.470Kınık: Evet 6.771 Hayır 11.756Kiraz: Evet 13.003 Hayır: 15.273Konak: Evet 66.377 Hayır 176.128Menderes: Evet 21.087 Hayır 35.885Menemen: Evet 32.918 Hayır 68.476Narlıdere: Evet 6.719 Hayır 37.961Ödemiş: Evet 34.659 Hayır 54.098Seferihisar: Evet 7.319 Hayır 17.665Selçuk: Evet 6.537 Hayır 17.762Tire: Evet 20.364 Hayır 34.904Torbalı: Evet 39.234 Hayır 63.897Urla: Evet 8.798 Hayır 33.530