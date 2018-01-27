İzmir'de kaza: İkiz kardeşler öldü, 6 kişi yaralandı

İzmir'de dün meydana gelen trafik kazasında 34 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi de yaralandı

İzmir'de kaza: İkiz kardeşler öldü, 6 kişi yaralandı

Feci kaza İzmir'in Tire İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Bayındır'dan Ödemiş İlçesi'ne doğru ilerleyen panelvan, Çatal kavşağına gelindiğinde 32 yaşındaki Özkan Tosun'un kullandığı otomobile çarptı.

Kazada panelvanda bulunan ikiz kardeşler 34 yaşındaki Kenan ve Ferhat Gencer hayatını kaybetti. Yine panelvanda bulunan Hakan Çarpan ve otomobilde 32 yaşındaki Özkan Tosun, 31 yaşındaki Fatma Tosun, 58 yaşındaki Köksal Tosun, 32 yaşındaki Nezaket Tosun ve 19 yaşındaki Zehra Tosun ise yaralandı.


Kazayı görenler durumu hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ikiz kardeşler ölüm #tire kaza #izmir kaza #izmir
Önceki Haber
İzmir CHP, Kılıçdaroğlu'na destek kararı aldı!
Sonraki Haber
Balık çiftliği havuzu patladı. Duyan sahile koştu!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.