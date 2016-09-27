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    • İzmir'deki şoförler daha şanslı çünkü...

    İstanbul'da metrobüs şoförüne şemsiyeli saldırı ardından tartışma konusu haline gelen bu tür olaylar için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıldan bu yana çalışma yaptığı ortaya çıktı. Aktif seferde olan 1200 otobüsten 613'ünce kırılmaz camlı kabin takıldığı, bu sayının yıl sonuna kadar 1150'ye çıkacağı açıklandı

    24 Eylül 2016 Cumartesi 16:09
    İzmir'deki şoförler daha şanslı çünkü...
    Acıbadem'de meydana gelen olayda, yolculardan Murat A.'nın metrobüs şoförüne tartışma sırasında şemsiyeyle saldırması üzerine kaza meydana geldi. Metrobüsün, yoldaki taşıtların üzerine çıktığı, 11 kişinin yaralandığı kazada, şans eseri ölen olmadı. Bu olay, toplu taşıma araçlarındaki güvenlik önlemlerini tartışma konusu haline getirdi.

    İZMİR'DE ÖNLEM ALINMIŞ

    Konunun yeniden gündeme gelmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım kurumu ESHOT'un bu konuda 1 yıldan bu yana çalışma yaptığı bilgisi verildi. İzmir'de 2014 yılı sonlarında bu tür saldırı olaylarında görülen artışla birlikte güvenlik kabini uygulaması uygulamaya konuldu. İhale sürecinin tamamlanması ile bugüne kadar körüklüler başta olmak üzere toplam 613 otobüse, kabin taktırıldı. Bu sayının yıl sonunda 1150'ye çıkacağı ifade edildi. Bu arada, belediye bünyesine yeni dahil edilen otobüslerin hepsinde, kabinlerin zorunlu tutulduğu aktarıldı. Belediye otobüslerine taktırılan kabinlerin camlarının darbelere karşı dayanıklı ve kırılmaz özellikte olduğu açıklandı. Belediye çalışanlarının yaptığı denemede cama vurulan şemsiyenin kırıldığı görüldü.

    CAYDIRICI OLDU

    Bu tür tartışma sırasında yolculardan gelecek saldırılara karşı dayanıklı kabinler sayesinde üzücü olayların önüne geçildiğini belirtilen ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Fazıl Ölçer, şöyle konuştu:

    "Şoförlerimiz her gün binlerce insanla muhatap olmak zorunda kalıyorlar. Bu tür üzücü olayların önüne geçebilmek için bu yöntemi uygulamaya koyduk. Şoförlerimiz artık daha rahatlar. Onların rahat olması, otobüslerimizde bulunan yolcuların da can güvenliği için çok önemli. Aktif seferde olan tüm otobüslerimizde bu kabinlerden olacak."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Otobüs, şoför Koruma

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