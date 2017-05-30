İzmirli, dün yaşadığı sel dehşetini anlattı!

İzmir'de, şiddetli sağanak yağmur ardından Konak İlçesi'nde bulunan Mersinpınar Mahallesi'nde görülen selin neden olduğu zararın boyutları, ortaya çıktı. Selde çok sayıda araç sel sularında sürüklendi, ev ve işyerlerini su bastı. Belediye ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı, yetkililer, kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmamasından dolayı selin yaşandığını öne sürdü

Son yılların en serin ve yağışlı mayıs ayını yaşayan İzmir'de, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve zaman zaman doluya dönen sağanak yağmur, sele neden oldu. Konak, Bayraklı, Bornova ve Buca ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Trafik sıkışıklığı görüldü, yaşam olumsuz etkilendi. Yağışların sele neden olduğu Konak'ın Mersinpınar Mahallesi'nin üst bölgelerinde kanalizasyon çalışmalarının sürdüğü için biriken yağmur suları sel halinde, Çankaya Caddesi üzerinden aktı. Sel suları bu sırada önüne çıkan park halindeki bazı araçları, çöp konteynerlerini, işyerlerinin önündeki malzemeleri sürükledi. Ayrıca, kanalizasyon çalışmalarında kullanılmak üzere getirilen tonlarca toprak ve mıcırda, sel sularıyla aktı. Saat 16.00'da başlayan selin neden olduğu zararın izleri de, suların çekilmesinden sonra bugün gün ışığıyla ortaya çıktı. Onlarca aracın sürüklendiği semtte, çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Konak belediyesi ekipleri de bu yerlerde hasar tespit çalışması yaptı.



O ANLARI ANLATTI



"TSUNAMİ GİBİ SEL GELDİ"



"KANALİZASYON ÇALIŞLARI TAMAMLANSA SORUN OLMAZDI"

Sosyal medyada paylaşılan sel görüntülerini evinin balkonundan çeken ve çekim sırasında da "Ay arabalar gidiyor" çığlıkları atan Oya Aslan, o anlarda neler yaşadığını şu sözlerle anlattı:"63 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir afet görmedim. Dünyanın sonu geldi dedim. Önce dolu yağdı, sonra sel suları gelmeye başladı. Arabalar sürüklendi, ilk kez yaşadığım için çok panik yaptım. Ben de 'ay arabalar gidiyor, arabalar gidiyor' diye bağırmışım. Bir adam araç içinde kalmış çıkamıyor. 15 dakika felaket devam etti. Afetti çok korktuk. İnsanlar canlarını zor kurtardı. Panikten balkondan atlayacaktım.Cadde üzerinde işyeri bulunan Hasan Gül, "Hasarım çok fazla. Arabalar işyerinin önüne yığılmış. İçerindeki malzemeler ters dönmüş. Müzik aletlerim, müşterilerin tamir için getirdiği eşyalar talan oldu" dedi.Mobilya mağazası bulunan Bekir Hozorlar de, "Böyle sel her zaman olmuyor. Bir yıldır kanalizasyon çalışması var. Güzel de gidiyordu. Ama artık şirketin ihmali mi oldu bilmiyorum. Aniden sel bastı. Ben o sırada dükkandaydım. Kapının önündeki eşyaları almak için dışarı çıktım. Sandalyeleri aldığım sırada yukarıdan korkunç tsunami gibi bir sel geldi. 5-10 saniye içinde sular geldi. 7- 8 araç üst üstü bindi. 40 kamyon hafriyat atıldı. Zor duruma düştük. İki üç dakika daha devam etme zor durumda kalırdık" dedi. Butik işleten Zehra Al ise, "Araçlarımız kapının önündeydi ben içinde mahsur kaldım. Birden sel suları geldi. Müdahale etmemize fırsat olmadı. Mallar gitti. Arabalar gitti. Kötü bir gündü. Çok korktuk. Ölüm korkusu sardı. İlk kez burada yaşıyorum. Vatandaşlar da yaşam mücadelesi verdi" dedi.Hasar tespit çalışmalarını yürüten Konak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yunak, yağmur suyu tahliyesi de yapacak olan kanalizasyon çalışmalarının tamamlanması durumunda bu selin görülmeyeceğini ancak, yağmurun zamansız geldiğini can kaybının bulunmamasının tek tesellileri olduğunu ifade etti. Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş da, Gültepe bölgesindekişanan sel felaketiyle ilgili olarak DHA'ya şunları söyledi:"Gültepe 1950'li yıllarda yapılan imar planlarında imara açılmamış. çünkü dere yataklarının ve yeraltı sularının aktif olduğu bir bölge. Ancak o yıllardan sonra başlayan göçle Gültepe'ye çok sayıda ev yapılmış. Şu anda 60 bir kişinin yaşadığı bir semt. Yıllarca biriken sorunlar bugünkü selin nedenidir. Gültepe imar planlarını masa başında değil uygulanabilir bir şekilde vatandaşın da görüşünü alarak hazırladık. Pazartesi günü meclisin onayına sunacağız. Çaprık kentleşme sorununun çözümü için çok büyük bir adım attık. İzmir Büyükşehir belediyesi yeraltı sularını kanal içine almak için çalışma başlatmıştı. Birçok mahallede bu çalışma sürüyordu. Çalışma tamamlanmadığı için de bu görüntüler oluştu. Yeraltı sularını kanal içine alabilseydik etkisi bu kadar büyük olmazdı."Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre son 6 saatte İzmir’in Güzelyalı bölgesine metrekareye 29.1, Beydağ’a 49, Narlıdere’ye 26.3, Bayraklı’ya 22.1, Karşıyaka’ya 9.2 kiloram yağış düştü. Yağmurun perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.