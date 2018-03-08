İzmirli kadınlara sabah sürprizi

İzmirli kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerine sabah sürpriziyle başladı

İzmirli kadınlara sabah sürprizi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu özel gün nedeniyle yine toplu ulaşım araçlarını tercih etti. Sabah erken saatlerde işe giden vatandaşlarla birlikte tramvaya binerek yolculuk eden Başkan Kocaoğlu, hem araçtaki hem de istasyonlardaki kadın yolculara karanfil dağıttı.


Başkan Kocaoğlu’nun Mavişehir Tramvay istasyonunda başlayan sürprizi Karşıyaka-Konak vapurunda devam etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Meydanı’nda yol boyunca karşılaştığı tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlamayı da ihmal etmedi. Güne Başkan'ın elinden aldıkları çiçek ve içten bir "günaydın"la başlayan İzmirli kadınlar, “Kadın Dostu” bir kentte yaşamanın ayrıcalığını hissetti.

 

Etiketler; #izmir #dünya kadınlar günü #aziz kocaoğlu kadınlar günü
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