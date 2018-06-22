İzmirli neden Muharrem İnce diyor? Seçmen anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi seçime günler kala gerçekleştirdiği İzmir mitingi ile 2 milyon 500 bin kişiyi Gündoğdu Meydanı’na doldurdu

Şefika Bal/Burcu Özkan-Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’yi görmek için Gündoğdu Meydanına gelen milyonlar, Türkiye’nin refahı için yeni bir hükümetin yürütmeyi devralması konusunda hemfikir. 105 miting yapan Muharrem İnce seçime günler kala da hız kesmeden mitinglerine devam ediyor.

25 yaşındaki seçmen Sarp Balaban, ‘Henüz 25 yaşındayım neredeyse çocukluğumdan bu yana hayatım Tayyip Erdoğan iktidarı ile geçti. Artık gerçekten çok sıkıldım, çok sıkıldık. Onun için bu iktidara tamam diyoruz. Bundan sonraki hayatımda güven istiyorum’ dedi.

Gençlerin dilinden İnce anlıyor



Muharrem İnce mitingine katılabilmek için Manisa’dan gelen Serdar Bozyaka, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağını düşündüğümüz için Muharrem İnce diyoruz. Türkiye’ye huzur gelecek, çocuklarımızın geleceği için gençlerin rahatça yaşabilmesi için Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanlığına uygun görüyoruz. Her şeyden önce gençlerin dilinden anlamayı bildiği için onu çok seviyoruz. Endüstri 4-0 diyor, selfie çekmeyi biliyor, ata binmeyi biliyor, bisiklet sürmeyi biliyor’ diyerek ‘ Daha ne olsun’ diye ekledi.

Yörükler’de ‘İnce’ diyor

Belenbaşı Kötü Yörük Türkmen Derneği adına mitinge katılım gösteren İsmet İlhan, ‘. İnşallah bundan sonra Türkiye’miz çok güzel olacak. Muharrem İnce’nin seçilmesini çok istiyoruz. Türkiye’nin, çocuklarımızın geleceğinin, daha huzurlu bir ülke hayali kuranların oha ihtiacı var. Hayırlısıyla kazanacağız’ şeklinde konuştu.

Uzun yıllardır CHP’de görev aldığını ve miting güzeli olarak tanındığını belirten Hüsniye Çınar, ‘, aydınlık bir gelecek için Muharrem İnce’yi seçiyoruz. Faşizme inat Atatürk devrimlerini devam ettirecek bir iktidar istiyoruz’ diye söyledi.

Suriyeliye geri ödemesiz maaş, öğrenciye geri ödemeli kredi

Mitinge ailesiyle birlikte gelen öğrenci Aslı Çınar’da, ‘ AKP’den başka iktidar yaşım dolayısıyla görmedim. Bunca yıllık yıpranmışlık var. Suriyeli mültecilere aylık geri ödemesiz maaş verilirken üniversite öğrencilerine geri ödemeli kredi veriliyor. Bu düzeni adaletli ve doğru bulmuyorum. Muharrem İnce’ye güveniyorum’ diye konuştu.