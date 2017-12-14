İzmirliler dikkat! 2 gün su kesilecek!

İzmir'in Konak İlçesi'ne bağlı bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak. Kesinti 2 gün sürecek

İzmir Konak'ta yaşayan vatandaşlar dikkat. Konak'ın bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacak. Kesinti iki gün boyunca sürecek.



Konu ile ilgili İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Gaziler Caddesi'nde bulunan boru hattında bir arıza meydana geldiği belirtildi. Arızanın tamir edilmesi için 16 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 10.00 ile 18 Aralık Pazartesi günü saat 10.00 arasında su kesintisi uygulanacağı belirtildi.



Kesintinin uygulanacağı mahalleler ise şöyle: Yeşildere, Akarcalı, Kocakapı, Etiler, Mirali, Faikpaşa ve Oğuzlar.