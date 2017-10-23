İzmirliler dikkat! İki gün yağmur var!

İzmirliler dikkat. Alınan bilgiye göre kentte iki gün sağanak yağmur etkili olacak

İzmirliler dikkat! İki gün yağmur var!

Ekim ayının sonuna gelmemize rağmen İzmir'de havalar bir türlü soğumamış sıcak havalar etkili olmaya devam etmişti.

Ancak alınan bilgiye göre sıcak hava artık İzmir'i terk ediyor. Yarın İzmir'e sağanak ve gökgürültülü yağmur geliyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre yarın İzmir'de kuvvetli gökgürültüsü ve sağanak yağmur etkili olacak.

Sıcaklık yarın gündüz 19 gece ise 16 dereceye kadar düşecek.

Çarşamba günü de İzmir'de yağmur var. Yetkililer sağanak yağmura karşı vatandaşları uyarıyor. Çarşamba günü ise gündüz sıcaklık 20 derece olurken gece ise 12 dereceye kadar düşecek.

Perşembe günü ise İzmir'de parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık 21 dereceye çıkacak. Cuma ve cumartesi günü de İzmir'de parçalı bulutlu ve 21 derece sıcaklıkta bir hava etkili olacak.

Etiketler; #izmir #yağmur #izmir hava durumu
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