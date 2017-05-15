İZSU ekipleri, arızayı gidermek için harıl harıl çalışıyor

İZSU ekipleri, dün gece Tahtalı Barajı isale hattındaki 2.2 metrelik dev boruda meydana gelen arızanın bir an önce giderilmesi için 25 kişilik ekiple üç vardiya çalışıyor

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, 14 Mayıs Pazar akşamı saat 21.00'de 100 km'lik Tahtalı Barajı ana isale hattında yaşanan ve Buca, Karabağlar ve Gaziemir'de su kesintilerine yol açan arızanın giderilmesi için seferber oldu. Görece Arıtma Tesisi Scada Merkezi'nden debinin sıfıra düştüğünü izleyen ekipler, hemen arızanın olduğu bölgeye giderek çalışmaya başladı. Pompalar devre dışı bırakılarak hattaki su Tahtalı Barajı'na aktarıldı. Arızalı borunun olduğu nokta kazıldı. Öğle saatlerinde borular çıkarılmaya başlandı. 2 metre 20 cm çapındaki betonarme borunun 12 metrelik kısmının yenileneceği ve bu işlemde 6 metre betonarme borudan çeliğe geçiş parçası ile 6 metre çelik boru kullanacağı bildirildi. Arızanın olduğu saatlerden itibaren 25 kişilik ekiple 3 vardiya halinde araklıksız çalışan İZSU ekipleri, bu gece ilerleyen saatlerde kaynak işlemlerine başlayacak. Kaynak işleminin uzun süreli bir çalışma olduğunu belirten yetkililer, sonrasında yan dolguların yapılarak çelik imalatın üstünün de betonla kaplanacağını belirtti. Betonun donma süresi beklendikten sonra da kazılan yerin kapatılarak hatta su verileceğini belirten yetkililer, kesinti yapılan bölgelere 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 23.30'a kadar su verilmesinin planlandığını bildirdi.