Jandarma ve polisin ortak operasyonuyla hırsızlık zanlısı yakalandı

İZMİR'in Menderes İlçesi'nde, girdikleri bir villadan 150 bin lira çaldıkları öne sürülen zanlılardan A.İ., jandarma ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonla yakalandı.

Tekeli Mahallesi'nde yaşayan Tuncay Korkmaz, 6 Haziran gecesi evine geldiğinde, merdiven boşluğunda kullanılmayan eşyaların içerisinde sakladığını öne sürdüğü 150 bin liranın yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine evinin bahçesinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen Korkmaz, eve hırsız girdiğini anlayınca, durumu jandarmaya bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı ile Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eve giren iki kişinin yüzlerinin evdeki kameralarda belli olmaması üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayın gerçekleştiği bölgede bir araçtan şüphelenen ekipler aracın hırsızlıkta kullanıldığı ve Gaziemir'den oto kiralama şirketinden kiralandığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, aracın GPS kayıtlarından Aydın'ın Söke İlçesi'nde bulunması üzerine 7 Haziran'da Söke İlçe Jandarma ekipleriyle harekete geçti. Aracın yerini tespit eden ekipleri fark eden zanlılar kaçmaya başladı. Bir süre sonra aracı bırakıp kaçan iki zanlının adresleri belirlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan operasyonla A.İ., Söke'de saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ., tutuklandı. Olaya karışan diğer zanlının aranmasına devam edildiği belirtildi.







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