'Kaçırıldım' diyen genç kızın yalanı böyle ortaya çıktı

İzmir Karabağlar'da kaçırıldığı öne sürülen genç kızın, ablasının kimliğini alarak evden ayrıldığı ortaya çıktı

İzmir Karabağlar'da 16 yaşındaki A.N.S. babasının cep telefonuna mesaj attı ve kaçırıldığını söyledi. Mesajı gören baba paniğe kapılarak durumu hemen polise bildirdi. Polis, genç kızın yakın çevresini ve de otobüs terminalindeki kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Yapılan incelemede A.N.S.'nin arkadaşı A.O.Y. ile irbat kurduğu belirlendi. Yapılan incelemede evde bir kan izine rastlanmazken, genç kızın ablasının kimliğinin de olmadığı anlaşıldı. Kamera kayıtlarında genç kızın evden tek başına ayrıldığı ve otobüs terminaline gittiği de belirlendi. Genç kızın İstanbul'a bilet aldığı da güvenlik kamerası ile tespit edildi.



Genç kızın arkadaşı A.N.S.'nin evine gittiği belirlendi. Polis, bu eve baskın yaptı ancak genç kız bulunamadı. Arkadaşı A.O.Y. ise genç kızı kaçırmadığını, kızın kendisinin geldiğini söyledi. Daha sonra A.O.Y., yanına A.N.S.'yi de alarak emniyete teslim oldu. Alınan sağlık raporunda genç kızın vücudunda bir yara izine de rastlanmadı. Genç kızın da ifadesinde kaçırılmadığını, ailesinin dikkatini çekmek için böyle bir şey yaptığını belirttiği öğrenildi. A.N.S.'nin daha önce de 3 kez evden kaçtığı ve polis tarafından bulunduğu öğrenildi.





EMNİYET MÜDÜRÜ TEPKİ GÖSTERDİ



İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, genç kızın kaçırılmasıyla ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirtip bunun teyit edilmeden haberleştirilmesine tepki gösterdi. Emniyet Müdürü Aşkın, şunları söyledi:



"Kendi isteğiyle evinden ayrıldığı ortada. Ne uyuşturucu kaçakçısı var, ne de kızın yaralanması sözkonusu. Kızın evinin kapısında zorlama bile yok. Evin çıkışından terminalden biletin alışına kadar yalnız olduğuna dair görüntüler var. İstanbul'a gittiğini tesbit ettik. İstanbul'da birlikte olduğu kişiyi bulduk ve o kişi kızı teslim etti. Onun da haberi yok kızın geleceğinden, kız kendiliğinden çıkıp gitmiş. Bu kız daha önce de dört kez evinden kaçmış. Kamuoyunda ciddi şekilde infial yaratabilecek böyle bir olayın teyit edilmeden hiç bir satırı doğru olmayan şekilde haberleştirilmesi çok yanlış."