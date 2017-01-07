Kahramanlar Otoparkı rengarenk oluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanlar Katlı Otoparkı’nın dış cephesini renklendirerek estetik bir görünüme kavuşturuyor. Ayrıca binanın cephesine büyük bir led ekran da yerleştirilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanlar Katlı Otoparkı’nı çağdaş görünüme kavuşmak amacıyla otoparkın çevre yoluna bakan kısmını rengarenk ferforje malzemeyle kaplayarak dekoratif bir hale getiriyor. Bin 200 araç kapasiteli, 589 üyeli Kahramanlar Otoparkı’da yapılacak renkli ferforje kaplamayla yapı görünümü daha estetik bir hale kavuşurken, hem cephe bütünlüğü hem de hava sirkülasyonu sağlanmış olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanlar Katlı Otoparkı’nın cephesini, led ekran aracılığıyla kentlileri bilgilendirme alanı olarak da kullanacak.





Abone sayısı 145’ten 590’a çıktı



İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki kapalı otopark kullanım alışkanlığını artırmak ve yol güzergahlarına park edilmesini önlemek amacıyla, Alsancak Kahramanlar bölgesine özel olarak “Park et, ringle devam et” projesini hazırlamıştı. Kahramanlar Otoparkı'nı merkez alarak Alsancak'taki 4 kapalı otoparkı birbirine bağlayan ücretsiz ring seferleriyle sistemi kullananların sayısı ciddi oranda arttı. Ayrıca uygulama başlamadan önce Kahramanlar Katlı Otoparkı’nın abone sayısı 145 iken, “Park et, ringle devam et”le birlikte 590’a yükseldi.



