Kanser hastalarına İzmir Büyükşehir desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan ‘Balçova Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezi’, kentin uzak bölgeleri ya da şehir dışından tedavi için gelen kanser hastası kadınlara kucak açıyor. Bu hastalıkla mücadele etmiş ve kazanmış uzman gönüllülerin de yer aldığı merkezin konukları, hem tedavilerini sürdürüyor hem de hobi çalışmaları ve meslek geliştirme eğitimleriyle yaşama bağlanıyor

Kentin duyarlı kurum ve kuruluşlarıyla el ele veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kanser hastalarının uzun ve meşakkatli yolculuğunda onların yanında olmak ve omuzlarındaki yükü paylaşabilmek adına örnek bir proje yürütüyor. Hem hastalara hem de hastane koridorunda uzun saatler hatta günler boyunca bekleyip onların bu zor süreçlerini paylaşan ailelerine destek veren İzmir'in yerel yönetimi, merkeze uzak bölgelerinden ya da şehir dışından tedavi için gelen kanser hastası kadınlara ücretsiz konaklama hizmeti veriyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Sağlıkta Kalite Derneği (SAĞKAL), Balçova Belediyesi, Çimentaş, Eldor ve Egepen’in katkılarıyla hayata geçirilen ‘Balçova Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezi', kemoterapi ve radyoterapi sürecinde maddi imkansızlıklar yüzünden her gün İzmir’e gelip gidemeyen ya da hastane bahçelerinde yatmak zorunda kalan hastalara, kendilerini evlerindeki hissedileceği sıcak bir yuva oluyor. Tedavi sürelerince geçirdikleri bu zorlu süreçte onların ulaşımdan yemeğe, psikolojik destekten moral ve motivasyona kadar her konuda destekçisi olan, yüzlerini güldürmek için adeta seferberlik ilan eden gönüllü eğitimcilerin tek bir amacı var: Hastaların yaşama farklı bir pencereden bakmalarını sağlamak ve onlara neşeli, umutlu ve her anın tadını çıkarabilecekleri yeni bir kimlik kazandırmak..





Yurdanur'a en büyük moral



Uşak'tan gelen 6 yaşındaki Feridenaz Hasçelik, Rehabilitasyon Merkezi'nin en büyük moral kaynaklarından birisi.. Yüzünden hiç eksilmeyen tebessümle tüm hastalara yaşama sevinci aşılayan minik Feridenaz, annesi Özlem Hanım'la birlikte gayet mutlu ve umutlu..



Annesiyle birlikte Erzurum'dan İzmir'e tedavi için gelen Yurdanur 13 yaşında.. Annesi Ayşe Aydın, hayatlarının en zor anında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yardımlarıyla omuzundaki yükün bir nebze de olsa hafiflediğini belirterek, “Uzun yolculuğumuzun ilk senesini bu merkezde bitirdik bile. Kemalpaşa’da akrabalarımız var ama orası tedavi gördüğümüz hastaneye çok uzak olduğu için ve kızım bu süreçte çok hassas bir dönemden geçtiği için biz burada kalmayı tercih ettik. İyi ki bu merkeze gelmişiz. Bir senedir kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Buradaki güzel insanların hepsi bize moral oluyor. Burada çok mutluyuz” diyor.





Aile sıcaklığı



Aralık 2016’dan beri kanserle mücadele ettiğini ifade eden Tuğba İnce Efe, kemoterapileri bittikten sonra 6 haftalık radyoterapi uygulaması için kendime kalacak bir yer aramaya başladığını söylüyor. Balıkesir’de yaşayan Efe, doktorunun tavsiyesiyle tanıştığı Balçova Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezi’ne geldiğini belirterek şöyle anlatıyor: "Burada sıcak bir ev ortamında hastalar için herşeyin düşünüldüğünü gördüm. Hastaneye gidip gelmemize kadar bütün kolaylıklar bu merkezde bize sağlanıyor. Düşünen, uygulayan, destekleyen herkese sonsuz teşekkürler.”



İstanbul’da yaşayan ve yaklaşık bir buçuk aydır kendi deyimiyle ‘Umut Merkezi’nde kaldığını söyleyen Bedriye Kılıç ise “Burada çok rahatım, mutluyum, huzurluyum. Buradaki kişiler ailemden bin kat daha iyi; bana ailemin göstermediği ilgi ve alakayı gösteriyorlar. Bana bu merkezden fayda var; bu süreçte bunu anladım. İyi ki yanımızdasınız” diye konuşuyor.





Değişime bu merkezde başlıyoruz



Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezi’ni kurarken en büyük desteği Dr. Türkegül Kocaoğlu’ndan aldıklarını ifade eden SAĞKAL Derneği Umut Atölyesi Proje Koordinatörü Emine Uçar, projeye ilişkin şu bilgileri veriyor:



"Hastaların tedavi dönemlerinde, her gün gidip gelirken yorulmamaları ve daha çok tedavilerine odaklanmaları için ruhsal durumları çok önemli. Biz de bu yüzden onları hem ruhsal hem de fiziksel olarak dinlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle sürekli mandala kursları, kalp yogası, yaratıcı drama ve sürekli eğitimlerimiz oluyor. Böylece hastalarımızın ruh dünyalarını zenginleştirmeye çalışıyoruz. Onların değişmelerini istiyoruz. Bir yolda giderken hastalanıyorlar ve aynı yolda devam etmelerini istemiyoruz; yeni bir kimlik kazandırmak istiyoruz. O yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bütün gönüllü olan arkadaşlarımızla birlikte elimizden geldiğince bu projeyi yürütmeye devam edeceğiz.”





Ulaşım desteği de var



Aynı anda 11 hasta ve 4 refakatçinin birden ağırlanabildiği Balçova Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezi’nin amacı sadece ücretsiz misafirhane hizmeti vermek değil, aynı zamanda onların hayatlarına yeni bir bakış açısı da kazandırmak. Konaklamaya gelen hastalara, bu hastalıkla mücadele etmiş ve bu savaştan zaferle çıkmış, profesyonel eğitim almış uzman gönüllüler tarafından psikolojik destek ve bilgilendirme eğitimleri veriliyor. Ayrıca hobi çalışmalarının yanı sıra, iş ve meslek geliştirme eğitimleriyle kişilere moral kazandırılıyor. Balçova Belediyesi ise hastaların her gün hastane merkez arasındaki ulaşımını sağlıyor ve 3 öğün yemek ihtiyacını karşılıyor.