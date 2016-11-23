Kapatılan belediye dershaneleri KHK ile yeniden açıldı

Belediyelerin, eğitim faaliyetlerine sınırlama getiren ve dershanelerinin kapatılmasını öngören Kanun Hükmünde Kararname'de düzeltme yapıldı. Yeni haliyle, belediyelerin 'dershane ve eğitim merkezi' faaliyetlerinin devam etmesinin önü açıldı

Geçtiğimiz haftalarda OHAL kapsamında çıkarılan 677 ve 678 sayılı KHK'lar belediye dershaneleri kapatılmasına yol açmıştı. Bu kararname ile OHAL kapsamında çıkan kanun hükmünde kararnameler arasında yer alan 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği belediyelerin eğitim faaliyetleri durduruldu. Özellikle ilçe belediyeler bünyesinde faaliyet gösteren İzmir'deki dershanelerin kapısına kilit vurulmuştu. İzmir'in birçok ilçe belediyesinin bünyesinde faaliyet gösteren dershaneler birbiri ardına kapatılmıştı. Şok etkisi yaratan karar ile Karşıyaka'da Kargem, Bayraklı'da Baygem, Bornova'da Belgem, Buca'da Bugem, Gaziemir'de Gazigem gibi isimlerle faaliyet gösteren yerlerin yanı sıra Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi BEM'e de devre dışı kalmıştı.



Başkan Karabağ: Yanlıştan dönüldü



İzmir'de belediyelerin dar gelirli ailelerin başarılı çocuklarına sağladığı ücretsiz kursların kapanmaması için Başbakan Binali Yıldırım'a mektup yazan ve "Belediye dersanelerini kapatma kararından vazgeçin" çağrısında bulunan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, son yayınlanan KHK ile yapılan yanlıştan dönüldüğünü söyledi. Karabağ, "Kurslarımızın kapanmaması için çok uğraştım. Bu yanlıştan dönüleceğini düşünüyordum. Bizden mutlusu yok. Şimdi gerekli işlemleri yapıp yolumuza devam edeceğiz" dedi. 29 Ekim'de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediyeler tarafından düzenlenen ücretsiz kursların önü kapanmıştı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, bu karar öncesi Başbakan Binali Yıldırım'a bir mektup yazmıştı. Karabağ, "Kapatma kararın vazgeçilmeli. Fakir aile çocukları eğitimde fırsat eşitliğini yakalaması gerekir" demişti.



Yeni KHK yayınlandı



OHAL Kapsamında yayınlanan son kararnameyle belediyelerin il milli eğitim müdürlükleri ile yapılan bakanlıkça onaylanan işbirliği protokolleri çerçevesinde örgün eğitim programlarına destek için ücretsiz kurs düzenlemesinin önü açıldı. Başkan Karabağ, Bayraklı Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde (BAYGEM) bine yakın öğrencinin kurs gördüğünü belirterek, "Bir önceki KHK ile belediyelerin bu kursları düzenlemesinin önü kapatıldı. Kurslarımızın kapanmaması için çok uğraştım. Bu kararın yanlış olduğunu ifade ettik. 'Belediyelerle ilgili bölüm yeniden değerlendirilebilir' dedik. Son yayınlanan KHK ile bu yanlıştan dönüldü. BAYGEM öğrencileri geçtiğimiz yıl TEOG'da yüzde 100, LYS'de yüzde 85 başarı yakalamıştı. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bizim en çok övündüğümüz projemiz...Şimdi gerekli prosedürleri tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.



Bizden mutlusu yok



"Şuanda bizden mutlusu yok" diyen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Bin insanın geleceğine yön vermek gerçekten çok önemli. Çocuklarımızın hayallerindeki lise ve üniversiteleri kazandığında, yüzlerindeki sevinci anlatmanın tarifi yok. 2009'da belediye kurulduğunda ilk işlerimizden biri de BAYGEM'i kurmak oldu. Burayla ilgili projelerimiz var. İlçe emniyet müdürlüğü binası bize ait. Orayı boşalttıklarında orayı da kurs merkezi yapacağız. Böyle bir projemiz var. Kurs verdiğimiz öğrenci sayısını da artırmayı düşünüyoruz. Atatürk'ün yolundan giden öğrencileri yetiştirmeye devam edeceğiz. Binlerce kişinin yaşadığı mağduriyet ortadan kalktı. Öğretmenlerimiz işine aşına tekrar dönecek " diye konuştu.



Başkan Akpınar: Haklı olduğumuz anlaşıldı



Belediyelerin, eğitim faaliyetlerine sınırlama getiren ve dershanelerinin kapatılmasını öngören Kanun Hükmünde Kararname'de düzeltme yapıldı. Yeni haliyle, belediyelerin 'dershane ve eğitim merkezi' faaliyetlerinin devam etmesinin önü açılırken, KARGEM'de eğitim gören yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi öğrenci de rahat bir nefes aldı. Başkan Akpınar "Kararlıydık, dik durduk ve KARGEM'i kapatmadık. Haklı olduğumuz anlaşıldı" dedi.

Belediyelere ait dershanelerin ve eğitim merkezlerinin kapatılmasına ilişkin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname tepki çekmiş, hem ihtiyaç sahibi öğrenciler hem de veliler mağdur olma korkusu yaşamıştı. Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname, düzenlenerek yeniden yayınlandı. Buna göre; belediyelerin, Mili Eğitim Müdürlükleri ile yapılan ve Bakanlıkça onaylanan protokol çerçevesinde eğitim faaliyetlerine devam edebilmesinin önü tekrar açıldı. Karar, hem belediyelerde hem öğrencilerde hem de velilerde büyük mutluluk yarattı.



Mutluyuz, gururluyuz



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Belediyelerin Atatürk'e, Cumhuriyet'e, devlete bağlı nesiller yetiştirmesinin, bu doğrultuda eğitim merkezleri açmasının yanlış bir şey olmadığını savunmuştuk. Kapatma kararının yanlış olduğunu söylemiştik ve KARGEM'i kapatmayacağımızı duyurmuştuk. KHK'nın arkasından dolanıp, isim değişikliğine de gitmedik. Bu konudaki dik duruşumuzun ve kararlılığımızın mükâfatını aldık. Bu yanlıştan dönen ve sağduyu ile kararı düzelten herkese teşekkür ediyoruz. KARGEM bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine bağlı öğrenciler yetiştirmeye devam edecek. Mutluyuz ve gururluyuz" dedi. Karşıyaka Belediyesi, eğitim merkezlerinin kapatılmasına yönelik kararın ardından, belediye önünde 3 bin kişi ile eylem yapmış; öğrenciler, aileler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte, hatalı kararın düzeltilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Başkan Akpınar da "Karar yanlış ve eminim geri çekilecek. Ben çocuklarımı da öğretmenlerimi de sokağa bırakmam" demişti.





NARBEM kapanmadan hizmete devam



Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, OHAL kapsamında çıkarılan 677 ve 678 sayılı KHK'lar belediye dershaneleri kapatılmasına yol açan kararname ilgili bir açıklamada bulundu. Batur 'NARBEM'in kuruluş aşamasında ön gördükleri bu sıkıntıyı, aldıkları önlem ile ortadan kaldırarak bu süreç boyunca NARBEM'in kapatılmadığını, öğretime devam edildiğini ve öğrencilerin mağdur olmadığını, CHP Genel Merkezinin talimatları doğrultusunda merkezi sonuna kadar açık tuttuklarını' ifade etti. Narlıdere Belediyesinin en önemli sosyal hizmetlerinden biri olan ve 2002 yılında dar gelirli ailelerin çocuklarının dershanesi olarak kurulan NARBEM 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' sloganıyla Narlıdereli gençlerin geleceği için bir fırsat oldu. Belediye, Halk Eğitim ve kaymakamlık işbirliği ile Narlıdereli gençlere eğitimde fırsat eşitliği sağlayan NARBEM ile ilgili OHAL kapsamında çıkarılan 677 ve 678 sayılı KHK'lar kapatılan dershaneler ile ilgili bir açıklama yapan Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, NARBEM'in bu üzücü süreç boyunca kapatılmadığını, hizmetlerine devam ettiğini ve bundan sonrada devam edeceğini belirtti.