Karabağlar Belediyesi, sorunları tespit etmek için muhtarları dinliyor

Karabağlar Belediyesi tarafından İlçe muhtarlarıyla düzenlenen 4.Bölgesel Muhtarlar Toplantısı sona erdi. Karabağlar'da bulunan 58 mahalleyi 6 bölgeye ayırarak gerçekleştirilen toplantılarda, muhtarlara mahallelerinde yapılan çalışmalar aktarıldı. Muhtarlar ise kendi bölgelerine ilişkin yeni taleplerde bulunurken, Başkan Selvitopu da 2017 yılında yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi

Karabağlar'da daha iyi hizmet üretebilmek, muhtarlarla daha güçlü iletişim kurarak mahallelerde yaşanan sorunları yakından takip etmek amacıyla düzenlenen bölgesel muhtarlar toplantıları sona erdi. İlçedeki muhtarlıkları 6 farklı bölgeye ayırarak düzenlenen toplantılarda, bölgesel sorunlar ele alındı ve Karabağlar Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantılara, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile muhtarlar katıldı.



İletişime ciddi önem veriyoruz



Karabağlar Belediyesi'nin farklı bölgelerinde düzenlenen toplantıların amacına değinen Başkan Selvitopu, muhtarlarla iletişim ve koordinasyona önem verdiklerini dile getirdi. Toplantılarla yapılan işlerin gözden geçirilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Selvitopu, koordinasyon toplantılarının devam edeceği bilgisini verdi. Selvitopu ayrıca, sorunları daha iyi saptayarak, daha iyi hizmet vermek istediklerini belirterek , "Teşhisler doğru konulursa, arkasından da tedavi daha iyi gelir" dedi.



Yeterli birikime sahibiz



Son muhtarlar toplantısında Karabağlar'ın birçok bölgesinin kentsel dönüşüm kapsamında olduğuna değinen Selvitopu, "Riskli alan ilan edilen bölge elimizi kolumuzu bağlıyor. Karabağlar'ın bütününe yaptığımız plan çalışmasını buralarda yapamıyoruz. Bir an önce bu konuda somut bir karar verilmeli. Eğer riskli alan kaldırılırsa, biz imar planlarıyla burayı çözebilecek güçteyiz, bu birikimimiz var." dedi.



Muhtarlardan Selvitopu'na teşekkür



Düzenlenen toplantılarda Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'na muhtarlar teşekkür etti. Karabağlar Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan memnuniyetini dile getiren muhtarlar, böyle toplantıların bilgilendirme ve sorunların çözümü için çok faydalı olduğunu belirttiler. Toplantılarda ayrıca, Karabağlar Belediyesi'nin okullara yaptığı katkılardan dolayı okul müdürlerinin teşekkürlerini ileten muhtarlara, 2017 yılında Karabağlar'da gerçekleşecek olan projeler anlatıldı ve 5.Etap tretuvar ve yol çalışmaları hakkında bilgiler verildi.