"Karabağlar'da Türkiye'ye örnek projeler var"

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısında dile getirdiği Karabağlar’ın kentsel dönüşümü ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı’na Karabağlar’la ilgili eksik bilgi verildiğini söyleyen Başkan Selvitopu, “Karabağlar’da zaten bütün Türkiye’ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm çalışması var” dedi

Karabağlar Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Muhittin Selvitopu başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesi ve alınan kararların ardından meclis toplantısı sonrası Başkan Selvitopu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Grup toplantısında Karabağlar ile ilgili söylediklerini değerlendirdi.

Türkiye’ye örnek bir proje

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karabağlar ile ilgili söylemiş olduğu, “Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine göre gönüllülük esasına göre yapılacak. Şu anda büyükşehirlerimizi devasa ihtiyaçlarının olduğunu açık, net gördük. İzmir’de Karabağlar için çok güzel bir yer diyebilir miyiz? Orada bir kentsel dönüşüme ihtiyaç yok mu? Bugüne kadar gelenler buna çanak tuttular” şeklinde açıklamasını değerlendiren Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Karabağlar’da kentsel dönüşüm çalışması zaten var ve bu çalışma aynı zamanda Türkiye’ye örnek bir kentsel dönüşüm çalışması. Sayın Cumhurbaşkanı’na herhalde bunu anlatmamışlar. Cumhurbaşkanı’nın demecinde gördüğüm bu konuda bir bilgi eksikliği var.” şeklinde değerlendirdi.

Bakanlık 540 hektarda herhangi bir proje üretemedi

Sorunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilan ettiği 540 hektarlık alanla ilgili olduğunu da söyleyen Selvitopu, “Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine göre gönüllülük esasına göre yapılacak’ şeklinde bir değerlendirme yapmış. Karabağlar’da gönüllülük esasına göre yüzde yüz uzlaşmayla uygulanan bir kentsel dönüşüm projesi var. Bu proje bütün Karabağlar’a yayılacak. Bunu da İzmir Büyükşehir Belediyesi sürdürüyor. Sorun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilan ettiği 540 hektarlık alanla ilgili. Orada maalesef şu güne kadar herhangi bir proje üretilemedi. Biz de onu bekliyoruz. Adaletli ve sağlıklı bir proje üretilir ise hayata geçer. Karabağlar’ın her tarafı çarpık yapıyla dolu değil. Orada da bir bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’na bu bilgilerin verilmesi gerekiyor. Düzgün, planlı gelişen büyük bir alanımız da var ve Karabağlar’ın büyük bir nüfusu da orada yaşıyor. Oralarda kentsel dönüşüme de ihtiyaç yok, ama yüzde 50’lik kısmında da sadece kentsel dönüşüm olarak bakmıyoruz, plan revizyonu ile kentin sağlıklı gelişmesine dönük projelere de ihtiyaç var.” diye konuştu.

Karabağlar herkesin imrendiği bir ilçe haline gelecek

Karabağlar’da kentsel dönüşüm konusunda hiçbir mağduriyetin yaşanmadığını ifade eden Selvitopu, “Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan kentsel dönüşüm uygulamasında Karabağlar’da hiçbir mağduriyet yok. Yüzde yüz uzlaşma var. 32 hektarlık alanda, evler hak sahiplerine teslim edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı projede en ufak bir sıkıntı yok. Karabağlar kentsel dönüşüm çalışmaları Türkiye’ye örnektir. Türkiye’de hakkın, adaletin ve uzlaşının uygulandığı örnek bir projedir. Bu tür kentsel dönüşüm uygulamalarının sadece İzmir’de değil, bütün Türkiye’de uygulanması gerekir diye düşünüyorum. Karabağlar’da da belediyemizin uyguladığı kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Ayrıca biz ilçenin plan revizyonlarını yaparak kentin gelişmesinin önünü açtık. Bu plan revizyonları önümüzdeki dönem uygulamaya girecek ve Karabağlar gelecekte modern, herkesin imrendiği bir ilçe konumuna gelecek” şeklinde konuştu.