Karaburun'dan Foça'ya kadar 6 saatte yüzdüler

Kendilerine "Marathon Masters Yüzücüleri" ismini veren bir grup veteran sporcu, "Güzel Ege Projesi" kapsamında bugün Karaburun'dan Foça'ya kadar yüzdü

Türkiye Yüzme Federasyonu hakemlerinden Mustafa Tezcan gözetiminde Esendere Limanı'ndan suya giren usta yüzücüler Uğur Doğan, Şadi Gödek, Memduh Kansuk ve Seda Kansuk, 18,5 kilometrelik parkuru 6 saatte yüzerek Foça'da Küçükdeniz Limanı'nda karayı çıktı. Küçükdeniz Limanı'nda Foça Belediye Meclis Başkan Vekili Serdar Necdet Tunçbay tarafından karşılanan Uğur Doğan, Şadi Gödek, Memduh Kansuk ve Seda Kansuk, konukseverlikleri için Foça Belediyesi'ne teşekkür etti.



"‘Güzel Ege Projesi"yle Ege denizinin güzelliklerini duyurmak, yüzme sporuna teşvik etmek ve her yaşta yüzülebileceği düşüncesini yaymak amacıyla hareket ettiklerini belirten Seda Kansuk, "Projemize verdikleri destekleri için, İzmir Liman Başkanlığı'na, Türkiye Yüzme Federasyonu'na ve Foça Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Yüzme, güzel ülkemizde yapılabilecek en güzel sporların başında geliyor. Yılın kalan aylarında Ege kıyılarında yüzmeye devam edeceğiz. Yeni rotamız ise 30 Eylül'de Bodrum - Datça arasında yüzeceğimiz 13 millik mesafe olacak" dedi.



Karaburun'dan Foça'ya Dr. Özlem Sutaş, Cankurtaran Volkan Beltan ve Kılavuz Kaptan Çağlar Pınar'ın eşliğinde yüzen Marathon Masters Yüzücüleri, 2016 yılında "‘Dost Kulaçlar Projesi" kapsamında Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na kadar ve Cebelitarık Boğazı'nda yüzmüşlerdi.