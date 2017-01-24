Karaburunlular balık çiftliğine direniyor

Sercan Engerek-Seferihisar Sığacık'ta kurulmak istenen çiftlikler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporu çıktıktan sonra gözler Karaburun'a çevrildi. Agromey adlı şirketin Küçükbahçe Köyü Mevkiin'deki balık çiftliklerinin kapasitesini arttırarak Karaburun merkezden Kaynarpınar'a kadar olan deniz alanına taşıyacak olması yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve halkta tepki uyandırdı. Konuyu değerlendiren Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 'Türkiye Cumhuriyeti'nde hala yargı gibi bir kurumun olduğuna inanıyoruz. Bizi dinleyecek hakimlerimizin, savcılarımızın olduğuna inanıyoruz. Eğer burası için ÇED olumlu raporu verilerek 'izin alınmıştır' gibi ifadeler ön plana çıkarsa hukuksal yolların hepsini deneyeceğiz' dedi.
Karaburun'un Anbarseki mahallesi mekiinde kurulması planlanan balık çitftlikleri için Agromey firmasının başvurusunu değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ay başında ÇED sürecinin başlatıldığını duyurdu. Küçükbahçe mevkiinde bulunan çiftliklerin, Mimoza koyu ile Kaynarpınar Bodrum koyu arasına taşınacak olmasından ve yenilerinin de eklenerek toplam 387 hektara çıkacak olmasından bölge halkı kaygılı. Denizde yol açacağı kirlilik ile doğal yaşamla birlikte insanların ve turizmin etkileneceğini vurgulayan Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 'Kurulması düşünülen çiftlikler Karaburun ilçe sınırı içindekilerin 3-4 katı kadar olacak. Bu bize çok büyük bir sıkıntı yaratıyor. Karaburun'da o zaman bırakın turizmi buradaki yaşayan insanlar ve kıyı balıkçılığı dahil her şeyi bitirmemiz gerekiyor.' dedi.
Çakır, çiftliklerin Karaburunlular için oluşturacağı olumsuzluklara değindi. Yörede yaşayan, denizden geçimini sağlayan halkın çiftlikler yapılırsa geçim kaynaklarını kaybetmesi gibi bir durumun söz konusu olduğunu belirten Çakır şöyle dedi: Birleşik kalkınma ya da ekosistemin içinde kültürel varlıkların korunmasından öte hedefimiz insansa, o insan yaşamını bile ortadan kaldırmak gibi bir sorun var. Balık çiftlikleri arka tarafta belli bir potansiyelde barındılar belki ama şimdi kuzey ve güney rüzgarlarına açık bir yerde, kuzey rüzgarı estiği anda Aslanburnu'ndan Balıklıova'ya kadar; güney rüzgarı estiğinde Mordoğan'dan belki de Badem büküne kadar bütün alanımızı kirletecek.
'Özel koruma alanı olmalı'
Karaburun Kent Konseyi Başkanı Şadan Tütüncü ise Karaburun'un Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇKA) ilan edilmesi gerektiğini vurgu yaptı. Foça'nın bu alana dahil olduğunu ifade eden Tütüncü şöyle dedi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dışında tüm bakanlıklar Karaburun yarımadasının ÖÇKA ilan edilmesi için imza attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı şerh koydu. Ama bize Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü'nden bildirilene göre Başbakan, Ildır bölgesiyle özel olarak ilgileniyormuş.Tabiat Varlıkları Müdürlüğü'nün bu konuda özel çabaları var. Karaburun'dan Foçaya kadar olan bölge koruma alanı ilan edilsin diyoruz. Muhtemelen Karaburun için de ÖÇKA onaylanacak. Çiftliği ÖÇKA içine yaptın. Sonra ne olacak? ÖÇKA ilan edildiğinde şirket buradan çıkmak zorunda kalacak. Bu projenin burada yapılması bu nedenle doğru değil. ÖÇKA ilan edilebilmesi için bir tek imza gerekiyor o da Enerji Bakanlığı'nın.
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