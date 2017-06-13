Karşıyaka, 6 ay sonra anıtına kavuşacak

Can ve mal güvenliğini tehdit edici boyutta ağır hasarlı olduğu AFAD ve Anıtlar Kurulu raporlarıyla da belgelenen Anıt, -aslına uygun olarak- yeniden inşa edilecek. Hızla devam eden çalışmaların yaklaşık 6 ayda tamamlanacağını belirten Başkan Akpınar, “Anıtımız, Atatürk’ün ve Zübeyde Annemizin kenti Karşıyaka’ya çok yakışacak” dedi.
Karşıyaka Anayasa Meydanı’nda bulunan Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı, Karşıyaka Belediyesi tarafından baştan sona yenileniyor. İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Anıtlar Kurulu ve bağımsız kuruluşların hazırladığı raporlarda; Körfez kıyısındaki konumunun da etkisiyle 44 yılda yoğun şekilde yıprandığı ve can-mal güvenliği açısından risk taşıdığı belirtilen yapının yenilenmesi için çalışmalara dün başlandı. Yasal müellif Tamer Başoğlu’nun izniyle hazırlanan projeyle, Anıt aslında uygun olarak yeniden inşa edilecek.
İZMİR’E IŞIK SAÇACAK
Hızla ilerleyen proje kapsamında; Anıt, 15 metreden 41,7 metreye yükseltilecek. Temel için 72 adet fore kazık çakılacak. Etkili bir ışıklandırma sistemiyle Körfez’in her yerinden görünmesi sağlanacak. Anayasa Meydanı da yenilenecek. Tören alanı olarak kullanılan kısım büyütülerek, aynı anda daha kalabalık topluluklara hizmet edebilir hale getirilecek. Çalışmalar yaklaşık 6 ayda tamamlanacak.
“ORTAK MİRASIMIZI GELECEĞE TAŞIYORUZ”
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Karşıyakamızın simgesi olan Anıt, hepimizin ortak mirası ve buluşma noktasıdır. 44 yılın yorgunluğuyla yoğun şekilde yıpranan Anıtımızı yenilemekteki amacımız da bu mirasa sahip çıkmak ve gelecek nesillere taşıyabilmektir. İçeriği, anlamı ve estetiği ile tartışılmaz bir değere sahip olan bu yapıyı, Atatürk’ün ve Zübeyde Annemizin kenti Karşıyaka’ya çok yakışacak bir şekilde yeniliyoruz. İlçemizin 100 yılına yakışır bir eser kazandırıyoruz. Bittiğinde hepimizin yüz akı olacak” dedi.