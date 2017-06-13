Karşıyaka, 6 ay sonra anıtına kavuşacak

Karşıyaka Belediyesi, ilçenin simgesi olan 'Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’nı yenileme projesinde yapım aşamasına geçti

Can ve mal güvenliğini tehdit edici boyutta ağır hasarlı olduğu AFAD ve Anıtlar Kurulu raporlarıyla da belgelenen Anıt, -aslına uygun olarak- yeniden inşa edilecek. Hızla devam eden çalışmaların yaklaşık 6 ayda tamamlanacağını belirten Başkan Akpınar, “Anıtımız, Atatürk’ün ve Zübeyde Annemizin kenti Karşıyaka’ya çok yakışacak” dedi.



Karşıyaka Anayasa Meydanı’nda bulunan Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı, Karşıyaka Belediyesi tarafından baştan sona yenileniyor. İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Anıtlar Kurulu ve bağımsız kuruluşların hazırladığı raporlarda; Körfez kıyısındaki konumunun da etkisiyle 44 yılda yoğun şekilde yıprandığı ve can-mal güvenliği açısından risk taşıdığı belirtilen yapının yenilenmesi için çalışmalara dün başlandı. Yasal müellif Tamer Başoğlu’nun izniyle hazırlanan projeyle, Anıt aslında uygun olarak yeniden inşa edilecek.



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