Karşıyaka Belediyesi marketler ile üretici de halk da kazanıyor

Hem üretici kooperatiflerini desteklemek hem de halka ucuz ve kaliteli gıda sunmak için 4 farklı noktada ‘Kent Koop Gıda Market’ kuran Karşıyaka Belediyesi, köy bereketini kente taşıyarak, bugüne kadar 700 bin kişiye hizmet verdi. Başkan Akpınar “Marketlerimiz sayesinde, üreticimizin emeğinin değer bulmasını, halkımızın da doğal ve sağlıklı gıdalara uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyoruz” dedi

Karşıyaka Belediyesi kuruluşu Kent A.Ş. bünyesindeki marketlerin ilki, Nisan 2016’da Mavişehir’deki eski Ocakbaşı Et Restoran’ın yerinde hizmete girdi. Kooperatiflerden temin edilen doğal ve kaliteli gıdalar başta olmak üzere, onlarca kalemde ürünün, çok uygun fiyatlarla halka sunulduğu market büyük ilgi gördü. Sırasıyla Bostanlı Uğur Mumcu Parkı, Atakent Gondol Kafe ve Girne Kültürpark içinde açılan diğer şubeler de hem üreticilerin hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. 4 şube, bugüne kadar toplam 700 bin kişiye hizmet verdi.





30 KOOPERATİFTEN ÜRÜN ALINIYOR



Kent Koop Gıda Market şubelerinde; yaklaşık 30 üretici kooperatifinden alınan kaliteli ve sağlıklı gıdalar tüketiciyle buluşuyor. Toplam bin metrekarelik satış alanına sahip olan marketlerde; et, balık ve şarküteri ürünleri, yaş sebze-meyve, kahvaltılıklar, organik gıdalar ve yağ çeşitleri gibi onlarca farklı kalemde yiyecek ve içecek, çok uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Kent A.Ş’nin üretim tesislerinden çıkan köfte, sucuk, kavurma, mezeler, tatlılar, pastalar ve ekmekler de kent merkezinde oluşturulan ‘köylerin’ iddialı ürünleri arasında yer alıyor. Diğer temel ihtiyaç ürünlerinin de bulunduğu marketlerde onlarca kişi istihdam ediliyor.





“HEM ÜRETİCİ HEM HALK KAZANIYOR”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Hem üreticiye hem de tüketiciye hizmet niteliğindeki ‘Kent Koop Gıda Market’ projesiyle, sosyal belediyecilik anlayışımızı halka yansıtıyoruz. Hem üreticimizin emeğine değer katıyoruz hem de halkımızın doğal ve sağlıklı gıdalara uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyoruz. Belediyecilik sadece yol, kaldırım yapmaktan ibaret değildir. Üreticiyi desteklemek, insan odaklı hizmet üretmek, halkın mutluluğu ve refahı için çalışmak en büyük görevimiz” dedi.