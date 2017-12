Karşıyaka'da 8 tesis sporcuların hizmetinde

Karşıyaka Belediyesi, yeni sezon kurslarıyla 8 tesisin kapılarını çocuklara açtı. Kısa sürede binden fazla çocuk sporla buluşurken; okçuluk, yüzme ve kano branşlarında yetişkinlere de hizmet veriliyor

Karşıyaka Belediyesi, çocukları spora teşvik etmek ve yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanımak amacıyla yeni döneme dopdolu bir kurs programıyla başladı. 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nda okçuluk, masa tenisi, jimnastik; Su Sporları Merkezi'nde kano, Muharrem Candaş Spor Salonu'nda basketbol; Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu'nda yüzme; Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda basketbol, voleybol, bale; Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde jimnastik ve judo kursları açıldı. Karşıyaka'nın Efsaneleri Spor Tesisleri ve Girne Şehit Bersan Doğantekin Halı Saha'da da futbol kursları düzenlendi. Kısa sürede 1062 kişi kursiyere ulaşıldı.



Her yaşta spor



Kente kazandırdığı modern spor tesislerini kurslarla çocukların hizmetine sunan Karşıyaka Belediyesi; okçuluk, yüzme ve kano branşlarında yetişkinlere de hizmet veriyor. Uzmanlardan eğitim alan her yaştan kursiyerler bir yandan sportif becerilerini geliştirirken bir yandan da eğlenceli vakit geçirme imkanı buluyor. Karşıyaka Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesindeki kurslara ilişkin 324 73 63 numaralı telefondan da bilgi alınabiliyor.



Sağlıklı nesiller için



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Spor kenti Karşıyakamıza son 3,5 yıllık süreçte, her yaş ve kesimden insanların yararlanabileceği çağdaş tesisler kazandırdık. Şimdi de bu yatırımlarımızı sporla iç içe büyüyen, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller için çocuklarımıza açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece çocuklarımızı değil, yetişkinleri de aktif yaşama yönlendiriyoruz. Kursların yanı sıra yıl boyunca ücretsiz sabah etkinlikleri, doğa yürüyüşleri ve bisiklet turları gibi farklı branşlarda faaliyetler düzenliyor; tüm Karşıyakalıların spor yapması ve sağlıklı bir yaşam sürmesini amaçlıyoruz' dedi.