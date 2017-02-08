Karşıyaka'da latin havası

Karşıyaka Belediyesi, 'Latin Dansları' kursuna başladı. Bu sezon İsmail Cem, Ahmet Piriştina ve Bülent Ecevit Kültür Merkezleri ile İnönü Mahalle Merkezi'nde ücretsiz olarak açılan kurslar, ilgi gördü. Katılımcılar arasında, lise öğrencileri, ev hanımları ve emekliler gibi her kesimden Karşıyakalılar yer aldı.
Haftada bir gün verilen eğitimlerde, salsa, rumba, cha-cha gibi Latin kökenli salon dansları öğretiliyor. Bir yandan eğlenip günlük yaşamın stresinden uzaklaşan katılımcılar, bir yandan da spor yapıp form tutuyor. Yoğun katılımla devam eden kurslar, Mayıs ayında final gösterileriyle sona erecek.
Karşıyaka Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği 'Latin Dansları' kursları, lise öğrencilerinden emeklilere kadar her kesimden büyük ilgi görüyor. 4 ayrı merkezde verilen danslar her yaş grubuna açık
Karşıyaka Belediyesi, 'Latin Dansları' kursuna başladı. Bu sezon İsmail Cem, Ahmet Piriştina ve Bülent Ecevit Kültür Merkezleri ile İnönü Mahalle Merkezi'nde ücretsiz olarak açılan kurslar, ilgi gördü. Katılımcılar arasında, lise öğrencileri, ev hanımları ve emekliler gibi her kesimden Karşıyakalılar yer aldı.