Karşıyaka'da latin havası

Karşıyaka Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği 'Latin Dansları' kursları, lise öğrencilerinden emeklilere kadar her kesimden büyük ilgi görüyor. 4 ayrı merkezde verilen danslar her yaş grubuna açık

Karşıyaka Belediyesi, 'Latin Dansları' kursuna başladı. Bu sezon İsmail Cem, Ahmet Piriştina ve Bülent Ecevit Kültür Merkezleri ile İnönü Mahalle Merkezi'nde ücretsiz olarak açılan kurslar, ilgi gördü. Katılımcılar arasında, lise öğrencileri, ev hanımları ve emekliler gibi her kesimden Karşıyakalılar yer aldı.

Haftada bir gün verilen eğitimlerde, salsa, rumba, cha-cha gibi Latin kökenli salon dansları öğretiliyor. Bir yandan eğlenip günlük yaşamın stresinden uzaklaşan katılımcılar, bir yandan da spor yapıp form tutuyor. Yoğun katılımla devam eden kurslar, Mayıs ayında final gösterileriyle sona erecek.

Mutluluğa yatırım

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Daha yaşanabilir ve mutlu bir kent yaratmak için çıktığımız yolda, sosyal ve kültürel yatırıma büyük önem veriyor, ücretsiz hizmetlerle fırsat eşitliği yaratıyoruz. 2016-2017 döneminde, toplam 4 bin kişiye çeşitli branşlarda kurs imkanı sağlıyoruz. Latin Dansları da en keyifli ve yoğun ilgi gören kurslarımızdan biri oldu. Her yaştan onlarca yurttaşımız, yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkanı buldu. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, insan odaklı hizmetlerimizi sürdüreceğiz' dedi.