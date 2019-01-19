Karşıyaka'da silahlı kavga: 1 ölü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Karşıyaka'da silahlı kavga: 1 ölü
19 Ocak 2019 Cumartesi 14:46

Örnekköy Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında sokakta tartışma çıktı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Dudu Demirkıran (50) vurularak ağır yaralandı. 

Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirkıran hayatını kaybetti.

İki kişi gözaltında

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla biri çocuk 2 kişiyi gözaltına aldı. 

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

İki grubun husumet yüzünden daha önce mahkemelik oldukları, olay günü mahallede düzenlenen asker eğlencesinde alkol alan kişiler arasında kavga çıktığı, kavgaya sonradan dahil olan kadına av tüfeğiyle ateş edildiği öne sürüldü.

Etiketler; #izmir #karşıyaka #kavga #av tüfeği #silah
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