Karşıyaka'daki yenilenen anıta iki büyük ödül

Karşıyaka Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ve alt kısmında oluşturulan Kadına Saygı Müzesi İngiltere’de verilen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri kapsamında ‘Çok Amaçlı Kullanım Mekanlarının Geliştirilmesi’ ve Kamu Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi kategorilerinde iki büyük ödülün sahibi oldu. Başkan Akpınar “Bu gurur hepimizin” dedi

İngiltere’nin başkenti Londra’da, 1995 yılından bu yana verilen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. 5 farklı kıtadan onlarca ülke ve şehirde bulunan yerel yönetimler ve özel sektör temsilcileri ödüle ulaşabilmek için başvuruda bulundu. Karşıyaka Belediyesi, baştan sona yenilenen Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ve Anıt’ın alt kısmında oluşturulan Kadına Saygı Müzesi ile katıldığı yarışmada –uluslararası jüri üyelerinin oyları ile- ‘Çok Amaçlı Kullanım Mekanlarının Geliştirilmesi’ ve ‘Kamu Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi’ kategorilerinde iki büyük ödülün sahibi oldu.

DÜNYA FİNALLERİNE KALDI

Karşıyaka Belediyesi, Anıt ve Saygı Müzesi ile Aralık ayında gerçekleşecek olan Dünya Finalleri’ne katılmaya da hak kazandı. Aynı yarışmada, Karşıyaka Belediyesi’nin bilim ve eğlenceyi buluşturduğu Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü de Kamu Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi kategorisinde ayrıca ödüle ulaştı.

BU GURUR HEPİMİZİN

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Belediye Başkanlığı dönemimdeki en anlamlı ödülü Londra’da aldım. Baştan sona yenilediğimiz Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı, Anıt’ın alt kısmında oluşturduğumuz Kadına Saygı Müzesi ile Evrensel Çocuk Müzesi bir kez daha göğsümüzü kabarttı ve ödüle ulaştı. Ülkemizi temsil eden tek belediye başkanı olarak oradaydım. İlçemi ve ülkemi temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Ödülü tüm Karşıyakalılar ve mesai arkadaşlarım adına aldım. Karşıyaka ve İzmir markasını en üst noktaya taşımaya devam edeceğiz” dedi.

DÜNYA FİNALİ ARALIK’TA

Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri dünyanın en kaliteli, yenilikçi ve başarılı konut, ticari ve kamu mimari projelerinin ödüllendirildiği uluslararası bir mükemmellik ödülüdür. Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilir. Farklı ülkelerden 338 kurum ödül aldı ve 157 tanesi dünya finaline kaldı. 157 firma/kuruluş içerisinde dünya finaline layık görülen tek kamu kurumu Karşıyaka Belediyesi olmuştur. Dünya finali, Aralık ayı içinde, yine Londra’da yapılacaktır.