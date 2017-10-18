Karşıyaka'nın 2018 bütçesi 256 milyon lira

Karşıyaka Belediyesi, 2018 mali yılı bütçesini 256 milyon lira yatırım ağırlık hazırladı. Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Halkın beklentileri, talep ve önerileri doğrultusunda hizmet ediyoruz ancak gelirlerimiz, giderlerimizi karşılamıyor. İpte cambazlık yapıyoruz' dedi

Gelecek yılın yatırım programını hazırlayan Karşıyaka Belediyesi, yeni dönem belediye bütçesini 256 milyon 670 bin lira olarak belirledi. İnsan odaklı, sosyal belediyecilik anlayışını ortaya koyan bütçe rakamlarında, sosyal ve kültürel yatırımlara ağırlık verilirken, yeni yatırımlara da kapı aralandı. Önemli yatırımlar arasında; Olimpik Yüzme Havuzu ve Buz Pateni Pisti inşaatı da yer aldı.

2018 yılının yatırım ve harcama bütçesi, Belediye Meclisi'nde onaylanarak kabul edildi. Yeni dönem bütçesinin Karşıyaka'ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Ayakları yere basan, gerçekçi bir bütçe hazırladık. Karşıyaka halkına en iyi hizmeti üreteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ancak belediyeler, gelir-gider dengesizliği nedeniyle ciddi mali sorunlarla karşı karşıyadır. Bu nedenle bazı kanunlarda değişikliklerin yapılması zorunlu' dedi.



Gelir-gider dengesizliği



Başkan Akpınar, 'Her zamanki gibi bütçemizi dikkatli kullanıyor ve kamu yararını gözetiyoruz. Ne yazık ki gelir- gider kaynaklarımız arasında uçurum var. Resmen 'ipte cambazlık' yapıyoruz. Kamuya hiç borcumuz yok. Yaptığımız hizmetler hep örnek alınıyor. Kentin, artan ihtiyaçları ile birlikte, gider bütçemiz her yıl büyüme gösterirken, gelirlerimiz ise sabit kalmaktadır. Vergi ve harç oranlarını bile belirleyemeyen yerel yönetimler, istedikleri büyüme ivmesini sağlayamıyor. Yerel vergiler, yerel bütçe ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Karşıyaka halkının vergilerini en iyi şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz' diye konuştu.





