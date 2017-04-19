Karşıyakalı taraftar Selim Yaşar'a isyan etti, boykot başlattı

İzmir'in gündemine dün Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar ile Karşıyaka taraftarı arasında yaşanan referandum tartışması damga vurdu.

Referandum sonrası Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, sosyal medya hesabından 'EVET doğru karar veren Türk halkına şükranlar' mesajını paylaştı.Bunun üzerine Yaşar'a sosyal medyadan tepki yağdı. Karşıyakalı taraftarlar Yaşar'a 'evet' tepkisi gösterdi. Bunun üzerine Selim Yaşar, attığı mesajı silmek durumunda kaldı.Karşıyaka'nın basketbol kulübüne de sponsor olan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, atılan mesajlardan sonra 'sponsorluğu da yeniden gözden geçirmek gerekli' yazdı.Yapılan bu yazışmalar sonrası Yaşar Holding'e karşı büyük tepkiler oluşmaya başladı.Yüzlerce kişi Twitter'da #PinarUrunleriBoykot başlığı altında tweet attı. Atılan tweetlerde bundan sonra Pınar ürünlerini alınmayacağı ve boykot edileceği belirtildi.