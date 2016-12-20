Karşıyakalıların 'Vefa' günü

Karşıyaka Belediyesi, 19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü'nde önce Kaf Kaf'ın kurucu başkanlarından Zühtü Işıl'ı, 31 yıl sonra Örnekköy'e taşınan mezarı başında andı, daha sonra Karşıyaka'nın yaşayan en önemli değerlerinden Tahir Türetken için Vefa Gecesi düzenledi

Karşıyaka Belediyesi 19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü'nde, Karşıyaka tarihine damga vuran iki önemli ismi andı. Karşıyaka Spor Kulübü'nün kurucularından olan ve 1985'te, vefatının ardından Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'na gömülen Zühtü Işıl'ın mezarını –ailenin de onayı ile- doğduğu topraklara taşıyan belediye, Işıl'ın kabri başında anma etkinliği gerçekleştirdi.



Dünya Karşıyakalılar Günü'nde anıldı



Yıllar sonra Karşıyakasına 'kavuşan' Zühtü Işıl'ın kabri başında gerçekleşen törende; Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Mutlu Altuğ, eski belediye başkanı Şebnem Tabak, Işıl'ın aile bireyleri, Karşıyaka'nın sembol isimleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Karşıyaka sevdalıları da hazır bulundu. Dualar okundu ve Işıl'ın kabrine karanfiller bırakıldı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 'Karşıyaka Spor Kulübü kurucularımızdan Zühtü Işıl'ın kabrini Karşıyakamıza, ait olduğu topraklara getirdik ve 31 yıllık hasreti bitirdik. Bu Karşıyakalılık duruşumuzu sonsuza kadar sürdüreceğiz. Karşıyaka markasını yaratan ve bizlere emanet edenlere şükran borçluyuz. Dünya Karşıyakalılar Günü kutlu olsun, yaşasın Karşıyaka' dedi.



Tahin Türetken'e vefa



Dünya Karşıyakalılar Günü'nde ayrıca, Karşıyaka'nın yaşayan en önemli değerlerinden Tahir Türetken için Vefa Gecesi düzenlendi. 1912 Karşıyaka Derneği'nin, Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün katkılarıyla düzenlediği etkinliğe, İzmir Vali Yardımcısı Alp Arslanergun, eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, aile bireyleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Tahir Türetken'in özgeçmişi okundu, Kaf Kaf'a hizmetleri anlatıldı. Türetken, video bağlantı ile etkinliğe katılanlar seslendi.





