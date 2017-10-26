Karşıyaka’nın efsaneleri bu tesiste yetişecek

Karşıyaka Belediyesi tarafından kente kazandırılan Karşıyaka Efsaneleri ve Erol Baş Spor Tesisleri, resmi törenle hizmete sunuluyor. 2 bin seyirci kapasiteli futbol sahası, antrenman sahası ve okçuluk alanının yer aldığı tesislerin açılışı 27 Ekim Cuma günü, saat 17.00’de gerçekleşecek. Başkan Akpınar “Geçmişimizden güç alarak, yeni yıldız sporcuları bu tesislerde yetiştireceğiz” dedi

Karşıyaka’ya kazandırdığı modern spor yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen Karşıyaka Belediyesi, Latife Hanım Mahallesi’ndeki Karşıyaka Efsaneleri ve Erol Baş Spor Tesisleri’nin yapımını tamamladı. Kısa süre önce faaliyete geçirilen tesislerin resmi açılış töreni 27 Ekim Cuma günü saat 17.00’de gerçekleşecek. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın ev sahipliğindeki törende, Besem ile Ayvalık Yeni Mahalle spor kulüplerinin kız futbol takımları maç yapacak. Belediye Bandosu ile Halk Oyunları Ekibi de gösterileriyle törene renk katacak.



AMATÖRE İLAÇ OLACAK



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Spor Kenti Karşıyakamızda, amatör küme ve alt liglerde mücadele eden takımların tesis ihtiyacına ilaç olacak bir yatırımı hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2 bin seyirci kapasiteli sahanın yanı sıra, KSK’nin efsanelerinden Erol Baş’ın adını yaşattığımız antrenman sahamız ve okçuluk alanımızı da faaliyete geçirdik. Donanımlı, sağlıklı ve çağdaş bir ortam sunan bu yatırım sayesinde daha çok çocuk ve gencimizi de sporla buluşturacak, geleceğin yıldızlarını yetiştireceğiz” dedi.



TESİSLERDE NELER VAR?



Karşıyaka Efsaneleri Spor Tesisleri, Latife Hanım Mahallesi’nde, Belediye Şantiye Tesisleri’nin yan tarafındaki arazide inşa edildi. Proje kapsamında; FIFA standartlarına uygun sentetik çim saha ile 2 bin kişilik tribün yapıldı. Aydınlatma sistemi kuruldu. KSK’nin unutulmaz kaptanlarından Erol Baş’ın adının verildiği bir de antrenman sahası oluşturuldu. Açık okçuluk alanı düzenlendi. Tesisler bünyesinde soyunma odaları, hakem odası, basın odası, tuvaletler ve otopark da yer aldı. Çocuklar için futbol kurslarının açıldığı tesislerde, amatör spor kulüpleri ile master takımlarına antrenman ve maç imkanı sağlandı. Karşıyaka Belediyespor Okçuluk Takımı sporcuları da antrenmanları için okçuluk alanını kullanmaya başladı.