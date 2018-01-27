Karşıyaka’nın havuzunda 6 ayda 20 bin kişi ‘yüzdü’

Karşıyaka Belediyesi tarafından geçen Temmuz’da hizmete açılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, ilk 6 aylık süreçte 20 bin yüzme tutkununa ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Hem spor yapmak hem de keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi tesisimize bekliyoruz” dedi

Karşıyaka’nın yarı olimpik ölçülerdeki ilk kapalı yüzme tesisi olan Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu, hem çocukların hem de yetişkinlerin büyük beğenisini kazandı. Tesisin abone sayısı, açıldığı Temmuz ayından bugüne 400’e ulaştı. 7 bin özel ders öğrencisi düzenli kurslara devam ederken, 13 bin spor okulu öğrencisi de yüzmenin keyfini doyasıya yaşadı. Havuzdan 10 özel engelli sporcu da faydalandı.



HER KESİME HİZMET



Zübeyde Hanım Mahallesi 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu’nun ön tarafında yer alan tesiste, yüzme ve su topu takımları da antrenman yapma imkanına kavuştu. Havuzda, çocuk ve yetişkinlere yönelik yüzme kursları sürerken, önümüzdeki süreçte, bedensel engelli bireylere yönelik yüzme kursları da düzenlenecek. Havuza 0232 363 23 89 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.



KARŞIYAKA'YA YAKIŞTI



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Spor kenti Karşıyakamıza; teknolojik donanımı, dizaynı, hijyen ve güvenliğiyle İzmir’in sayılı yüzme tesislerinden birini kazandırdık. Temmuz ayında hizmete giren havuzumuzda tüm yurttaşlarımıza en çağdaş şartlarda yüzme ve su sporlarıyla buluşma imkanı sunuyoruz. Hem spor yapmak hem de keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi tesisimize bekliyoruz” dedi.





