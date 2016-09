Festival için İzmir'in dört bir yanından vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren Kavacık Köyü'ne akın etti. Köyün girişinde vatandaşları karşılayan ve onlara "hoş geldiniz" diyen Başkan Selvitopu, Kavacık'ın sadece İzmir'in değil, tüm Türkiye'nin tanıdığı bir köy haline geldiğini söyledi. Üzüm Festivali'nde bu yıl katılımcı sayısında da ciddi artış olduğu gözlendi.



Festivale CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu adına Başkan Vekili Muzaffer Tunçağ, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, siyasi parti temsilcileri ve ilçe başkanları, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık ve yönetim kurulu üyeleri , siyasi parti yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İzmir Folklor Derneği gösterisinin ardından Kavacık Köyü Muhtarı Şinasi Köse, festivalin düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür etti. Kavacık'ı hak ettiği yere taşımayı hedeflediklerini belirten Köse, "Başkanımızın bize desteği büyük. Biz de onun her zaman yanındayız." dedi.



Büyükşehir'den yeni yürüyüş yolu müjdesi



Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Muzaffer Tunçağ da Kavacık'ın görülmesi gereken köylerden biri olduğuna dikkat çekerek, buranın bu kadar ilgi görmesinde yerel kalkınmaya önem veren Aziz Kocaoğlu ve Muhittin Selvitopu'nun büyük emeği olduğunu söyledi. Tunçağ ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'nin Gödence'den çıkıp Kavacık'ı da içine alan 20 km bir yürüyüş yolu yaptığını, bu yol sayesinde yürüyüş yapanların ve dağcıların buralara sık sık geleceğini söyledi. İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise Kavacık Üzüm Festivali'nin gün geçtikçe daha da büyüdüğünü hatırlatarak, özellikle sosyal demokrat belediyelerin kadınları ve köylüleri geliştirecek projeler yaptıklarını söyledi.



Kavacık'ta kooperatife her zaman destek var



Etkinlikte konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise Kavacık'ın sadece İzmir'e değil tüm Türkiye'ye ait bir köy haline geldiğini söyledi. Selvitopu, Fransa'dan gelen bu üzümün artık Kavacık'a ait olduğunu belirterek, "Yakın zamanda coğrafi işareti yapıldı. Marka tescili de yapılacak. Ve Kavacık üzümü 'Kavacık' adıyla tüm dünyada adını duyuracak" dedi. Selvitopu ayrıca Kavacık kadın kooperatifi üyeleri için üretim atölyesi kuracaklarını belirterek Kavacıklı kadınlara her zaman destek olacaklarını söyledi.



Üreticiler ödüllendirildi



Festivalde düzenlenen üzüm yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi. Toplam 19 üreticinin katıldığı yarışmada jüri üyelerinin bağın durumu, üzümün iriliği, rengi, şeker ve tat oranı değerlendirmesi sonucunda 3'üncülük kazanan Bekir Tarhan'a ödülünü Muzaffer Tunçağ, 2'nci olan Rasim Yıldırım adına Yahya Çöpçü'ye ödülünü Tacettin Bayır ve 1'inci olan Erkan Ünaltekin'in ödülünü ise Başkan Muhittin Selvitopu verdi. Yarışmanın 1'incisine 3 tam, 2'ncisine 2 tam ve 3'üncüsüne ise 1 tam altın verilirken diğer katılan üreticilere de çeyrek altın verildi.



Neşet Ertaş saygıyla anıldı



Ödüllerin sonunda halk müziği sanatçısı Ali Çakar sahneye çıkarak muhteşem bir konser verdi. Konserde Neşet Ertaş'ın ölüm yıldönümü olması nedeniyle Ertaş'ın unutulmaz parçaları da hep bir ağızdan söylendi.

Bu arada Çeşme (Çeşka), Bayraklı, Bornova, Urla kadın kooperatif üyeleri de Kavacık'taki kadın kooperatifine destek olmak için stant açtı. Festivalde ayrıca çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenlendi. Başkan Selvitopu ve Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Işık çocuklara top, atlama ipi, lego ve kitap hediye etti.



