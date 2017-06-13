Kayıp çocuk havadan-karadan aranıyor

İzmir'in Dikili İlçesi'nde, babasıyla birlikte geldiği plajda uyuduğu için cipte bırakılan ancak bir süre sonra ortadan kaybolan 5 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu için bölgede yürütülen çalışmalardan henüz olumlu bir sonuç alınamadı. Bölgedeki sazlıklar helikopter, drone ve arama köpekleriyle kontrol ediliyor

İzmir'in Dikili'nin Bahçeliköy Mahallesi plajına geçen pazar günü saat 16.00 sıralarında 50 FD 038 plakalı cipiyle gelen emekli komiser 45 yaşındaki Tarkan Tekeoğlu, uyuyan oğlu Mehmet'i araçta bırakarak denize girdi. Tarkan Tekeoğlu, bir süre sonra aracına dönünce oğlu, 5 yaşındaki Mehmet'in cipte olmadığını gördü. Çevreyi arayan ancak, oğlunu bulamayan Tarkan Tekeoğlu durumu jandarmaya bildirdi. Çevredekilerin de yardımıyla bölgede arama yapan jandarma, Mehmet'i bulamadı. Arama kurtarma çalışmalarına destek için saat 21.00'da bölgeye gelen AFAD ve AKUT ekipleri de çalışmalara katıldı. Arama köpekleriyle çevrede yapılan aramalar dün sabaha kadar sürdü. Ancak, sonuç alınamadı. Bunun üzerine bölgenin en büyük gölü ve çevre göletlerde arama kurtarma çalışması kararı alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün su altı ekipleri kurbağa adamlar, Çayıağzı Gölü'nde arama yaptı. Ancak bu çalışmalar da sonuçsuz kaldı.



SAZLIKLAR ARANIYOR

ÜSTÜNDE KIRMIZI-BEYAZ TİŞÖRT VAR

Kayıp Mehmet'in bulunabilmesi için bugün ise bölgedeki sazlık alanlar aranmaya başladı. Çalışmalara arama köpekleri de katılıyor. Ayrıca helikopter ve dronlarla gökyüzünden bölge kontrol ediliyor. Geçen zamana rağmen minik Mehmet'e ulaşılamaması üzüntü yarattı.Kayseri'den Dikili'ye tatil için geldiği belirtilen Tarkan Tekeoğlu'nun, 17 yaşında bir oğlu daha bulunduğu ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi. Kayıp olan minik Mehmet'in üstünde kırmızı-beyaz bir tişört, mavi şort ve beyaz ayakkabı bulunduğu belirtildi. Polislikten erken emekliliğini isteyerek ayrılan Tarkan Tekeoğlu'nun, müteahhitlik yaptığı ve bölgeye arazi bakmak için geldiği öğrenildi. Bölgede suyun pek yüzmeye müsait olmadığı belirtilirken, Tarkan Tekeoğlu'nu ifadesinde, çevreyi bilmediğini, terlediği için serinlemek amacıyla denize girdiğini söylediği belirtildi.