Kayıp denilen çocuk Dikili'de günlerdir aranıyordu. Şok gerçek ortaya çıktı!

İzmir'in Dikili ilçesinde babasının kaybolduğunu söylediği Mehmet Tekeoğlu ile ilgili şok bir gelişme yaşandı

Tarkan Tekeoğlu, 11 Haziran tarihinde Dikili'ye aracı ile gittiğini oğlu Mehmet Tekeoğlu'nu araçta bırakıp yüzmeye gittiğini ve geri döndüğünde de oğlunun araçta olmadığını söylemişti. Bunun üzerinde Mehmet Tekeoğlu, 6 gün boyunca ekipler tarafından her yerde aranmıştı. Aramalarda havadan helikopterle destek verilmiş, dalgıçlar su altında da arama yapmıştı.



Ancak olayla ilgili şok bir gelişme yaşandı. Olayı soruşturan güvenlik ekipleri, inceledikleri mobese kameralarında babanın olduğu aracın içinde bir çocuk olmadığını fark etti. Bunun üzerine ekipler Tekeoğlu'nun İstanbul'da bulunan eşine ulaştı. Eş Z.T., sadece bir çocukları olduğunu onun da 17 yaşında olduğunu anlattı. Z.T., fotoğrafların da oğlunun 10 yıl önceki fotoğrafları olduğunu söyledi. Z.T. oğlunun adının da Mehmet değil, B.S.T. olduğunu açıkladı.



Öte yandan ekipler yaptıkları incelemede Mehmet Tekeoğlu adına bir SGK kaydı olmadığını da tespit etti. Polis kökenli baba Tarkan Tekeoğlu da kayıplara karıştı. Telefonu kapalı olan baba aranıyor.