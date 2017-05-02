Keyifli yaşlanmanın formülü İzmir'de anlatılacak

Türkiye’de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Keyifli Yaş Alma Fuarı” 11 Mayıs’ta kapılarını açıyor. Birbirinden ilginç 25 atölye çalışmasının yer alacağı uluslararası fuarda, yoga ve kahkaha kursları, ünlülerle sohbetler ve can dostum terapisi gibi renkli etkinliklerle sağlıklı yaş almanın formülleri anlatılacak

Avrupa’nın en büyük fuarcılık tesislerinden Fuar İzmir, 11-13 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’nin ilk “Keyifli Yaş Alma Fuarı”na evsahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen fuarda, Türkiye’de giderek artan yaşlı nüfusla birlikte “sağlıklı yaş almaya” dikkat çekilirken, keyifli yaş almaya yönelik öneriler üretilecek ve yaş almanın biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel boyutları irdelenecek. Yaşlanma konusunda toplumsal algı ve genel kabul görmüş yaklaşımları sorgulayarak, keyifli yaş almak için Türk toplumuna özgü stratejilerin de önerileceği fuara katılan vatandaşlar, alanında uzman akademisyenler ve başarılarıyla topluma mal olmuş ünlülerle birlikte yaş alma üzerine interaktif sunumlar, söyleşiler ve atölyelere katılabilecek.



Hem öğrenilecek hem eğlenilecek

Fuar İzmir’e ücretsiz ulaşım

25 atölye çalışması var

3 kuşak bir arada

Yaşlıların nüfus içindeki oranı artıyor

“Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi” 3 kategoriden oluşacak: Bilimsel Program, Sosyal Program ve Atölyeler.Bilimsel program kapsamında, tıp dünyasından çok önemli isimler ağırlanacak. Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, Prof. Dr. İsmail Tufan, Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, Prof. Dr. Çiçek Fadıloğlu ve Doç.Dr Sevnaz Şahin’in konuşmalarının yanı sıra, Bilimsel Danışma Komitesi de fuara gelenlere, hastalıklara dair önemli bilgiler verecek. Sosyal program kapsamında ise Yeşilçam'ın usta sanatçısı Ediz Hun ile oyuncu Nilgün Belgün hayranlarıyla buluşacak.İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi’ne katılmak izleyenler için Egekent, Bostanlı, Bornova, Otogar, Tınaztepe, Sarnıç, Narlıdere ve Halkapınar'dan Fuar İzmir’e ücretsiz ulaşım sağlayacak.Bu arada Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaş alma konusuna dikkat çekmek amacıyla Fuar ve Kongre kapsamında karikatür ve resim yarışmaları da düzenledi. Yarışma ödüllerinin 11 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek törenle Fuar İzmir’de dağıtılacağı bildirildi.Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Keyifli Yaş Alma Fuarı'nda birbirinden eğlenceli ve renkli 25 atölye çalışması gerçekleştirecek. Bu atölyelere 7'den 70'e dileyen herkes katılabilecek. Etkinlikler “Şirin atıştırmalıklar”, “Sende mi diyabetlisin?”, “Fotoğrafın güzelliği”, “Geleneksel sanatlar”, “Teknolojim”, “Rekreasyon”, “Masal”, “Resimli yaratıcı drama” ve “Can dostum terapisi” atölyelerinde gerçekleştirilecek. Hobi atölyesinde örgü, keçe, takı, taş boyama, tahta boyama ve ebru sanatı çalışmaları yapılacak. Ayrıca İngilizce, yoga, nefes, dans, astroloji, kaygı ve kahkaha, ritim ve psikodrama atölyeleri olacak.Keyifli yaş almanın anlatılacağı fuar, dedeleri ve nineleriyle ya da anne-babalarıyla gelen çocuklara da, tıpkı Karşıyaka Belediyesi'nin Tay Park’tan getireceği Midilli atlarıyla gezinti gibi keyifli anlar yaşatacak. Fuarda medikal ürün satan firmalarla huzurevleri de yer alacak.TÜİK verilerine göre, Türkiye’de “yaşlı nüfus” olarak nitelendirilen 65 ve daha yukarı yaştakilerin sayısı, 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2014 yılında yüzde 8 iken, 2015 yılında yüzde 8,2’ye yükseldi. En yüksek yaşlı nüfus oranında Türkiye, 167 ülke arasında 66. sırada yer alıyor.