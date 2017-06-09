Kınık'ta tarım arazileri sular altında kaldı

Kınık'ta, bugün saat 03.00 sıralarında aniden gök gürültüsüyle birlikte sağanak başladı. Zaman zaman etkisini arttıran yağmur 2 saat sürdü. Meteorolji yetkililerinden alınan verilere göre metrekareye 58 metreküp yağmur düşen ilçede hayat olumsuz etkilendi. Yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle cadde ve sokaklar dereye döndü. Yaklaşık 5 bin dekar ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Sel suları yollardaki kilit parke taşlarını sökerken, önüne ne geldiyse sürükleyip, taşıdı. İlçe merkezindeki 21 evi su bastı. Kınık-Kadıköy karayolu da sel suları nedeniyle 2 saat süreyle trafiğe kapalı kaldı. İtfaiye ekipleri, su basan ev ve yollarda, gece boyunca tahliye çalışması yaptı.
19 KEÇİ TELEF OLDU
Yıldırım düşen Türk Mahallesi, Akasya Sokak'taki Cevdet Merdim'e ait ağıldaki 19 keçi telef oldu. yine yıldırım düşmesi sonucu beş ayrı eneji nakil hattı direğindeki porselen izolatörler zarar görürken ilçe elektriksiz kaldı. Gediz Elektirk Dağıtım Şirketi ekipleri, 2 saat karanlıkta kalan ilçeye Soma Enerji Nakil Hattı'ndan enerji vererek sorunu çözdü.