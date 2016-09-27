"BAŞKANIMIZDAN SORUNUMUZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Haber Kaynağı: DHA

Kiraz Belediyesi'nde, iddiaya göre, taşeron şirkete geçmeyi reddedince 8 ay boyunca ücretleri ödenmeyip işten çıkarılan 24 işçi, seslerinin duyulması için Kiraz Atatürk Rekreasyon Alanı'nda bir araya geldi. Burada konuşan işçilerden Alaattin Akdemir, "Kiraz Belediyesi BELMAR şirketinde 13 yıldır işçiyim. Kiraz Belediye Başkanı AK Partili Saliha Özçınar bize, 'taşerona geçin' diye ısrar edince, geçmedik. 8 ay maaşlarımızı ödemedi. 8 ay sonra bizi işten çıkardı. İki çocuğum var, mağdurum. Çocuklarıma bakamaz duruma geldim. Bankaya borçlarımız var, hacizler gelmeye başladı. Devletin bize sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.Bir diğer işçi Yavuz Akdemir ise, "Üç yıldır Kiraz Belediyesi BELMAR şirketinde temizlik işçisi olarak çalıştım. Yaklaşık 15 bin lira birikmiş maaş ve ikramiye alacağım vardı. Bunları Kiraz Belediyesi ödemedi. Arkadaşlarımın da 20'şer, 30'ar bin lira alacakları olanlar var. Çok zor durumdayız. Belediyeyle sorunlarımızı halletmek için konuşmak istiyoruz ama bir türlü konuşamıyoruz. Evimize ekmek götüremiyoruz. Eşimle ayrılma durumuna geldim. Eşim şu anda babasının yanında. Zor günler yaşıyoruz. 8 aydır maaşımızı alamıyoruz, yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.İşçilerden Hüseyin Biber ise, "10 yıl Kiraz Belediyesi BELMAR şirketinde çalıştım. Arkadaşlarımın aynı zamanda sendika temsilcisiyim. 5 gün önce derdimizi anlatmak için belediyeye gittik, bize randevu vermediler. Hala Belediye Başkanıyla uzlaşmak için randevu bekliyoruz. 10 yıldır sendikalı işçiyim. Belediyeden 25 bin lira maaş alacağım var. 2 çocuğumdan biri üniversiteye devam ediyor. Yurt parasını yatıramadım. İcralık durumdayım. Evde eşim de rahatsız. Bu konuda Belediye Başkanı ve yetkililerden yardım istiyorum" dedi.Bir diğer işçi Hasan Babacan ise "8 yıllık bir işçiyim. Daha önce işçi temsilciliği yaptım. Belediye başkanı tarafından taşerona geçmemiz istendi. Geçmediğimiz için 8 aydır maaş alamadık ve 500 lirayla bizi kandırmaya çalıştılar. İzmir'den sendika temsilcilerini buraya getirdiğimiz halde kimse sesimizi duymadı. Devlet büyüklerimizden ve başkanımızdan sorunumuza çözüm getirmesini istiyoruz. Kendim zoraki emekliliğe sevk edildim, arkadaşlarıma destek için buradayım" diye konuştu.