Kocaoğlu: Araziyi satın alacağımızı söyledik, bu acele niye?

Aliağa-Çaltıdere'deki yaklaşık 600 dönümlük Belediye arazisinin 1000'lik planların Büyükşehir Meclisi'nde görüşüldüğü süreçte apar topar satılmaya kalkışılmasına bir anlam veremediğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, "Biz bu araziyi satın alarak rekreasyon alanı haline getireceğimizi söyledik. Peki bu acele niye? Bu telaşın nedeni nedir? Gerçekten anlamakta zorlanıyoruz" dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Aliağa Belediyesi tarafından satılmak istenen Çaltıdere arazisini satın alarak "Aliağa halkının nefes alacağı" bir rekreasyon alanı olarak hizmetine sunmak noktasında kararlı olduklarını açıkladı.



Aliağa Belediyesi'nin 'rekreasyon alanı yapacağız' isteğiyle söz konusu arazide 5000'lik planları yaptıklarını hatırlatan Başkan Kocaoğlu, "1000'lik planların Büyükşehir Meclisi'nde görüşüldüğü şu süreçte bu arazinin apar topar satılmaya kalkışılması bizi hem üzdü hem de düşündürdü. Bu acele niye? Bu telaşın nedeni nedir? Gerçekten anlamakta zorlanıyoruz" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü?



"Bu nadide arazi Aliağa Belediyesi uhdesinde kalmayacaksa, biz alalım ve rekreasyon alanı yapalım, Aliağalı hemşehrilerimizin hizmetine sunalım istedik. Başka da bir amaç ve niyetimiz yoktur. Ama üzülerek görüyoruz ki, Sayın Belediye Başkanı, bizim bu iyi niyetli ve tamamen Aliağa halkının geleceğini düşünerek attığımız adımlara, hiç bir şekilde anlamlandıramadığımız karşılıklar vermektedir. Hele 'Pazartesi günü (bugün) mesai saati bitimine kadar karar verilmesini istemesi ve Meclis'ten satış kararı çıkmayan arazi için parasının yatırılması için hesap numarası vermesini gerçekten yadırgadığımı söylemeliyim. Biz o araziyi almaya karar verdik. Bu kararımızı Meclisimize sunacağız. Siz de Meclisinizden geçirirsiniz ve tapu işlemleri devam eder. Mülkiyeti aldığımızda da, bir daha satmamak üzere rekreasyon alanı haline getiririz. Niyetimiz sadece budur. Bunun altında herhangi bir şey aramak ve tamamiyle kamunun malını korumak için yaptığımız açıklamanın farklı şekilde yorumlanması ve saptırılması, hiç bir açıdan yakışık almamıştır. Biz konuyu bu ayki Meclisimizin gündemine alacağız ve talep edeceğiz."



