Kocaoğlu: Biz dokunduk böyle oldu, bir de Tarım Bakanlığı dokunsa...

Üretici kooperatiflerinden yaptığı alımlarla bölge tarımının gelişmesine destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez Seferihisar Gödence’deki zeytin üreticileriyle anlaşma imzaladı. Başkan Aziz Kocaoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma bir dokunduk, böyle oldu. Bir de devletin, Tarım Bakanlığı’nın dokunduğunu düşünün. Bizim İzmir’de 2.5 kat fazla üretim yaptırma yöntemlerimizin ülkenin her tarafında uygulandığını düşünün” şeklinde konuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem Aşevleri Şube Müdürlüğü tarafından kullanmak hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere Seferihisar Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile 30 bin 800 litrelik zeytinyağı alım sözleşmesi imzaladı. Büyükşehir Belediyesi ile kooperatif arasındaki imza töreni, Gödence köy meydanında gerçekleştirildi.



Törene İzmir eski milletvekilleri Alaattin Yüksel ve Sabri Ergül, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Seferihisar Belediye Başkan Vekili Yelda Celiloğlu, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



Tarım ithalatına sert tepki

İzmir modeli ile başardık



Başarmaya niyetleri yok!

Doğru siyasetle bu ülke kalkınır



Başkanım mı diyelim, Bakanım mı?

Büyükşehir’in desteği ile dünya markası olacağız



Destek katlanıyor

Törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin tarım ürünleri ve hayvan ithalatı politikasını eleştiren Başkan Kocaoğlu, Ulu Önder Atatürk’ün “Köylü milletin efendisidir” sözünü hatırlatarak, “Hep alırsanız, vermezseniz, dönüp bakmazsanız, köylünün sırtını bile sıvazlamazsanız, köylüyü bu duruma düşürürseniz bu topraklar, bu insanlar size bakamaz. Anadolu artık sizi besleyemez. Türkiye gibi dünyanın en verimli ovalarını barındıran bir ülkenin böyle bir duruma düşmesi çok kötü. Siz eğer Sırbistan gibi yeni kurulmuş küçük bir devletten et alıyorsanız, hep beraber oturup halimize ağlamamız gerekir. Bu, bizim ulusumuza yakışan bir durum değil. Bu bizim yöneticilerimize de yakışmıyor” dedi.İzmirli üretici ve tarım kooperatiflerine verdikleri destek sayesinde Türkiye tarımı 10 senede 2.1 büyürken, İzmir tarımında bu oranın yüzde 5.5’e çıktığını hatırlatan Başkan Kocaoğlu, “Herkese örnek bir İzmir modeli oluşturduk. Şimdi sıra, üretimle birlikte ambalajlama, depolama ve pazarlamanın desteklenmesine geldi. Örneğin bir ilçemizde arazi kamulaştırıyoruz. Sebze-meyve paketleme tesisi yapacağız” şeklinde konuştu.Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği kooperatiflerin dünyaya örnek gösterildiğini, bu yöntemlerin ülke genelinde uygulanması halinde başarının mutlaka geleceğini söyleyen Başkan Kocaoğlu, siyasetçileri de duyarlı olmaya çağırarak şunları söyledi:“Birlik olmak durumundayız. Küçük Menderes’te kooperatifler vardı ve çaba gösteriyorlardı. Başlarında geçekten yürekli insanlar vardı. Elimizden gelen desteği verdik, bu kooperatifler bugün dünyada örnek gösterilir oldu. Kafayı takarsan, ‘bu problemi çözeceğim’ dersen, mutlaka çözersin. Önemli olan doğru bildiğin şeyi yapmak için inançlı olmaktır. Sabırla, önündeki barikatları kaldırarak, durmadan, dinlenmeden, inançla, inatla ve tüm konunun uzmanlarıyla birlikte çalışmamız gerekiyor. Kooperatiflerimiz büyüyerek örgütlenecek, pazarlamada inisiyatif alacak. Marka yaratmak zorundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak biz dokunduk, böyle oldu. Bir de devletin, Tarım Bakanlığı’nın dokunduğunu düşünün. Bizim İzmir’de 2.5 kat fazla üretim yaptırma yöntemlerimizin ülkenin her tarafında uygulandığını düşünün. Verim artışını, maliyetlerin düşmesini, ürün çeşitliliğini, organik tarım uygulamalarını düşünün. Bu kadar büyük bir potansiyeli değerlendiremiyorsanız, sizin başarmaya niyetiniz yok demek ki! Siz siyaseti niçin yapıyorsunuz. Siyaseti ülke için, millet için mi yoksa başka şeyler için mi yapıyorsunuz? Türkiye buraya kilitlenmiştir. Türkiye, siyasetin nasıl yapılacağını ve siyasetçinin amacının ne olması gerektiğini sorgulamak zorundadır.”Doğru bir siyasetçi modeli ile bu ülkenin kısa sürede kalkınıp borçlarını silebileceğine dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, “Siyasetçi iyi insan meziyetlerine sahip olmak durumundadır. Siyasetçi dürüst, namuslu, çalışkan, onurlu, izzeti nefsine düşkün olacak. Yaşam felsefesi, ilkesi olacak; yalan söylemeyecek. Siyasetçi modeli buna dönerse, bu ülke kendiliğinden kalkınır” dedi.Gödence Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çağatay Özcan Kokulu da yaptığı konuşmada, küçük üreticinin ve kooperatiflerin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi konusunda verdiği destek ve olağanüstü çabadan dolayı Başkan Aziz Kocaoğlu ’na teşekkür etti. Kokulu, “Size Başkanım mı, Bakanım mı diyeceğim bilemiyorum. Çünkü siz Türkiye tarımına, belediye başkanlığını aşan sorumlulukta projeler geliştirerek, bu projelerin finansmanı sağlayacak çok ciddi uygulamalarla destek çıktınız. Ülkemizin buna ihtiyacı vardı ve siz bunu biliyor, görüyorsunuz. Bu işi ulusal bir görev saydınız. Hep insandan, emekten, üreticiden yana oldunuz. Bu bağlamda tavır koydunuz. Zeytin alanları korunmadan, zeytin tarımı teşvik edilmeden Türkiye’nin sıvı yağda dışa olan bağımlılığının kırılmayacağını da biliyordunuz. Kızıldağlar köylüleri sizi bağrına basıyor. Size şükranlarımı sunuyorum Başkanım” şeklinde konuştu.İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile kooperatifin teknolojisini yenilediklerini, geçtiğimiz yıl yapılan protokolün ardından hayatlarının değiştiğini anlatan Kokulu sözlerini şöyle sürdürdü:“Kooperatifimiz küçük bir köy kooperatifi olmaktan çıktı; havza kooperatifi olma yolunda ciddi mesafe aldı. Zeytinyağı işletmesinde ve üretim kalitesinde yüzde 20’ lik bir artış sağladık. Maliyetleri düşürdük, çevresel sorunları çözdük, enerji tasarrufu sağladık. Kendimize olan özgüvenimiz arttı. Şimdi Yarımada’yı içine alan yerel zeytinyağı borsası projesini hayata geçiriyoruz. Zeytinyağı satışlarımızda üretimimizin yüzde 75’i markalı ve ambalajlı olma noktasına ulaştı. Bu önümüzdeki dönemde yüzde 85 olarak planlandık. Büyükşehir’in verdiği destek, her kuruşuna kadar üreticimize yansıtılmıştır. Üreticimizden aldığımız zeytinyağı fiyatlarına borsa üstünde 1.5 - 2 lira arasında fark yaratılarak üreticinin cebine para kazandırılmıştır. Kızıldağlar ve Gödenceliler olarak söz veriyoruz: Buradan bir dünya markası çıkaracağız. Bizim başarıdan başka gidecek yolumuz yok; başarıya kilitlendik.”İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Gödence Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile 9 bin litrelik zeytinyağı alım sözleşmesi imzalamış, aynı zamanda 252 bin liralık destek vererek kooperatife ait kontinü sistem zeytinyağı tesisini yenilemişti. Böylelikle zeytinyağındaki kalitenin ve üretim kapasitesinin artmasını, işletme maliyetlerinin azaltılmasını ve çevresel kirliliğin minimuma indirilmesini sağlamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl alımını yaptığı 30 bin 800 litrelik zeytinyağı ile birlikte kooperatife iki yılda verilen destek miktarı 1 milyon liraya yaklaştı.