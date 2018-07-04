Kocaoğlu: CHP'de değişim zorunlu!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, seçimler sonrası partinin durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kocaoğlu, değişimin zorunlu olduğunu dile getirdi

Kocaoğlu: CHP'de değişim zorunlu!
04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:50

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından oluşan tablo ve Cumhuriyet Partisi'nde yaşanan son gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yapmıştır: 
"24 Haziran seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nde acil bir değişimi zorunlu hale getirmiştir. Kamuoyu ve parti tabanının talebi de bu doğrultudadır. Söz konusu değişimin Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde gerçekleşmesi, partimize büyük güç katacaktır. Bu düşüncelerimi kamuoyuyla saygıyla paylaşırım."

Etiketler; #izmir #aziz kocaoğlu #chp
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