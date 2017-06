Kocaoğlu: Gençler takip etsin Kuş Cenneti'ne neler yapılacağını!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kuş Cenneti kararına tepki gösterdi



4 milyon İzmirli' yi denize mi dökeceksiniz?



Protokolün fesih edilme nedenleri



6 Haziran’da devir teslim yapılacak



Harcama özeti sunuldu

Belediye başkanı olduktan sonra kuş cennetini gezdim!

Kuş cenneti takip edilsin



Dondurulmasını talep etti



İzmir’i yok mu edecekler?

-Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın protokolü fesih etmesi kararı sonrasında olağanüstü yapılan toplantıda İZKUŞ’un faaliyetlerinin dondurulmasına karar verilirken, 6 Haziran’da da devir teslim yapılması kararı alındı. Hükümeti hedef alan Kocaoğlu, ‘Belki görürüz belki görmeyiz. Ama gençler bu kuş cenneti nde neler yapılacağını takip etsin. Buradaki konu başka. Bunlar kuşların buraya gelmesini istiyorlar mı? Homa Dalyanı’nın kurtulmasını istiyorlar mı? Sulak alan özelliğinin korunmasını istiyorlar mı? Oradaki binlerce dönüm arazilerinin kimlerin olduğunu da bir araştırın. Nerelere dayandığını araştırın. İnşallah olmaz. Biz yanlış düşünüyoruzdur. Kuş cenneti ve kuşlar İzmir var oldukça orada durur’ dedi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 'nun başkanlığını yürüttüğü İzmir Kuş Cenneti'ni Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın, ‘İZKUŞ değil 3 milyon, 3 kuruşluk harcama bile yapmamıştır. O nedenle protokolü feshederek alan yönetimini devralıyoruz’ açıklamasının ardından protokolü feshetmesiyle İzmir’de tartışma yaratan konu masaya yatırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin meclis salonunda gerçekleşen toplantıda bugüne kadar gerçekleşen çalışmaları kapsayan sunum yapıldı. Belediye yetkilileri ayrıca bakanlık tarafından kendilerine sulak alanlarda yapılan çalışmalar için ödül verildiğini belirtirken sonrasında da protokolün yenilenmemesiyle karşılaştıkları şoku aktardı.Genel kurulda, bakanlığın, bütçenin alanın geliştirilmesi için kullanılmadığı, alana gelen ziyaretçilere iyi hizmet vermek için yatırım yapılmadığı, alanı korumakla sorumlu güvenlik personelinin görevine yerine getirmediği, alanda hali hazırda bulunan ünitelerin bakımlarının yapılmadığı, alanda giriş takının dahi yenilenmediği, protokolde olmasına rağmen yapılan organizasyonların bir kısmına bakanlığın İzmir İl Şube Müdürlüğü’nün davet edilmediği, alandaki çalışmaların düzenli alarak bakanlığa rapor edilmediği şeklindeki gerekçelerine cevap verildi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun İZKUŞ Başkanı olarak idare ettiği oturuma birliğin bünyesinde yer alan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ve meclis üyeleri katıldı.İZKUŞ’un belediye bünyesine alınarak dondurulmasına karar verilen toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şunları söyledi: Bir açıklama yapıldı. Burası Orman Bakanlığı’nın ilgili genel müdürlüğüne bağlı onların yetkili olduğu bir alan. Buna hiçbir itirazımız yok. Olması da mümkün değil. Devlet ve kurumlar yasalarla yönetiliyor. Ona göre de herkes yetkisi dahilinde daha iyisini yapmak için yahut tersine cezalandırmak için belli kararları alabilir. Bunda da bir problem yok. İZKUŞ ‘3 kuruş para harcamamıştır’ diye açıklama yapıldı. Bu çok ağır bir itham. ‘Kardeşim şimdiye kadar yaptığın çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Biz başka bir organizasyona geçiyoruz. Bundan sonra biz varız. Yeni sistemde sizin ilişkinizi kesiyoruz. Şu tarihte sahayı terk edin’ deseler hiçbir problem yok. Ama yukarıda Allah var. İnsan hakkı teslim ettiği zaman insanlık yolunda yürür, hak yediği zaman değil. Gelen çok önemli bir yazı var. Bu yazı nedeniyle de 6 Haziran’da devir teslim yapılacaktır.‘Önemli bir konunun daha altını çizmek istiyorum’ diyen Kocaoğlu, şu açıklamalarda bulundu: Menemen Belediyesi’nin 80 dönümlük arazisi kuş birliğine tahsis edildi. Bütün ihtiyaçları karşılayacak mekan yapmak istedik. Projeyi yaptık. Arazinin konumundan ve taşıdığı özelliklerden dolayı izin verilmedi. Ön görüşmeleri yapmıştık. O projeden de izin verilmediği için vazgeçtik. 3 kuruş yapmayan bu garip belediye Homa Dalyanı’nı yaptı. Sığlaşmadan dolayı balık üretimi yapılamaz hale gelmişti. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetki ve sorumluluğunda olan dalyana giden yol tahrip olmuştu. Dalyan özelliği kalmamıştı. Oraya 12 milyon 625 bin liralık malzeme çektik. Bir yol yaptık. Hem dalyanı koruduk hem ulaşılacak yolu yaptık. Balıkların yaşaması için 3 milyon 200 bin lira harcadık ve 21 ay körfez temizliği için aldığımız gemileri orada çalıştırdık. Buraya yazdığımız para sadece makinaların akaryakıtının parasıdır. Yapay flamingo adasına 3 milyon TL harcadık. Doğal yol düzenlenmesi malzeme örneği alınarak 22 kilometre dolaşma yolu yaptık. Personel araç bakımına 3 milyon gitti. Tatlı sus aktarması yaptık. Bisiklet istasyonları yaptık. Tanıtım çalışmalarına 1 milyon ödedik. Toplamda 26 milyon lira bedel ödedik.‘Çocuklarım küçükken sende bir mutlaka kuş cennetine götürürdüm. Belediye başkanı olduktan sonra gezdim. Çocuğun kuşları görsün diye götürme bilincinde olan İzmirli hemşeri olarak yıllarca gitmişim ama kuş cennetini görmeden, oradaki binadan geri dönmüşüm. Bunu belediye başkanı olduğum zaman öğrendim’ diyen Kocaoğlu, ‘Oradaki değeri biz yolunu izini yaparak bırakın dünyaya İzmir’e Karşıyaka, Çiğli, Menemen, Foça’ya bile açmamışız. Doğal yaşam parkının açılında takriben 70 bin İzmirli vardı. Sasalı nerede diye soruyordu? Doğal yaşam parkını yılda 1 milyon kişi ziyaret ediyor’ dedi.Kuş Cenneti’nin farklı planlara kurban edilmesini istemediğini belirten Kocaoğlu, şunlara dikkat çekti: Belki görürüz belki görmeyiz. Ama gençler bu kuş cennetinde neler yapılacağını takip etsin. Farklı şeyler olabilir. Buradaki koruma derecelerinin düşürülmesi ve bakanlığın yetkisine bırakılması, doğal sit alanlarının, oturmuş koruma sisteminin başka isimler altında imara açılmasının çeşitli amaçlarla kullanılmasının yolunu belirlemek için yapılan bir çalışmalar manzumesidir. 3 milyon değil 3 kuruş verilmedi demenin altında yatan budur. Bunun ileriye dönük bir çalışma olduğunu bilmeden söylediğimin 15 gün içinde tescil edildiğini görmeyi üzülerek söylüyorum. Buradaki konu başka. Bunlar kuşların buraya gelmesini istiyorlar mı? Homa Dalyanı’nın kurtulmasını istiyorlar mı? Sulak alan özelliğinin korunmasını istiyorlar mı? Oradaki binlerce dönüm arazilerinin kimlerin olduğunu da bir araştırın. Nerelere dayandığını araştırın. İnşallah olmaz. Biz yanlış düşünüyoruzdur. Kuş cenneti ve kuşlar İzmir var oldukça orada durur.6 Haziran’da teslim edeceklerini, genel kurulda bunun kararını almak istediğini ifade eden Kocaoğlu, ‘Kalkıp çıkmıyoruz diyecek halimiz yok. Biz orayı terk edeceğiz. Alet edevat bunların hepsini idare edecek yetkili idareye devredilmesinden yanayım. İki kamyonet bir itfaiye aracımız bir de akülü aracımız var. Bunları uygun görürseniz İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesini talep ediyorum. Orada işimiz bittiğine göre maalesef üzülerek hizmet alımı sözleşmesiyle çalıştırdığımız personele de ne hakları varsa onları vererek iş paketlerini sonlandırmak durumundayız. Kuş birliği tasfiyesini istemiyorum. Belli bir amaç için kuruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilgili bir daire başkanlığımızın altında beklemeye bırakıp, herhangi bir ihtiyaç olduğunda kullanılmak üzere aynı şekilde 5 belediyemizle dondurulmasından yanayım. Hukuki çalışmaları başlatmak istiyoruz. Tüzel kişiliğinin devam ederek bekletilmesini öneriyoruz’ dedi.Alınan kararın altında siyaset yattığını belirten Kocaoğlu, çok sert konuştu. Kocaoğlu, ‘İnsan ister istemez üzülüyor. İzmir Kuş Birliği’nin ne yaparsa yapsın bu parayı harcaması söz konusu değildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi gücüyle yapıldı. İyi ki de yapıldı. Homa Dalyanı’nda eksisi gibi balık ürüyor. Flamingo adasında üreme yapılıyor. Orman Bakanlığı yetkilileri, Kuş Birliği’nde kim varsa onun hakkını yemiştir. Yazıktır, günahtır. Al kardeşim, alma diyen, yekini kullanma diyen yok. Öyle bir hakkımız yok. Al ama adam gibi al. Yazık. Kimler bu memlekette, hangi kurumları temsil ediyor. Aka kara demek için mi yapıyorsunuz bunu? Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana siyaset yapan, cumhuriyetten önce belediye başkanlığı yapan bir ailenin çocuğuyum. Ben böyle siyaset, ben böyle iş görmedim. Ne gördüm ne duydum ne de okudum! Bunu yapanlar içlerine sindirebilir. Doğru yaptıklarını sanabilir. İzmir’i yok mu edecekler? İzmir haritadan mı çıkacak? İzmirli 4 milyon insan denize mi dökülecek? Ne olacak bu kadar İzmirli? İnsan biraz utanır, sıkılır, edep terbiye görür. Bu kimseye yapılmaz’ diye konuştu.Kocaoğlu’nun konuşması sonrasında birliğin bünyesinde yer alan ilçe belediye başkanları da açıklamalarda bulundu.‘Bugün ne yazık ki talihsiz bir toplantı yapıyoruz. Bizim açımızdan değil de bu kararı alanlar açısından talihsiz bir toplantı. Aziz Kocaoğlu’na yapılan ciddi haksızlık ve İzmir’e yapılan bir haksızlıkla karşı karşıyayız. Buna ne denir bilmiyorum. Bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi yönünde kararların alınması gerekiyor’ diyen Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, şöyle devam etti: Bir hizmetin kılcal damarlarına kadar siyaset girer mi? Girmiş. Kılcal damarlarına kadar da sokmaya devam edecekler. Bunlar bize bir yumruk atmak hatta nakavt etmek istiyorlar. Dünyaca yatırım var. Fesih gerekçesine baktığınızda sudan sebepler. Ama ben dondurulmasından yana değilim. Tam aksine protokol yapılmadan da İzmir Kuş Cenneti Birliği bu alana 21 adet hizmet yapmış. İnadına üstüne gidelim, hizmetlerimize devam edelim derim. ‘Sen bana bunu yaptın ama hala İzmir benim, ben buraya hizmet ediyorum’ demeliyiz. İş akdinin verilerek feshedilmesinin de hata olarak görüyorum. Belediyeler olarak hizmet alımı yapıp bu sorunu çözelim. Düz mü gidiyorlar, biz dümdüz gidelim. Biz bu protokolleri imzalarken hizmet yapmak adına okumuyoruz. Acaba bu işe mahkeme karar verir diye ekletmeli miydik?Kürsüden inen ve sırasına yürüyen Şahin’e Başkan Kocaoğlu, ‘Giremeyeceğin sahada çalışmayı öneriyorsun Tahir Şahin’ dedi. Bunun üzerine Şahin, ‘Gireriz gireriz’ şeklinde cevap verdi.Yaptığı konuşmada ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi doğaya, çevreye karşı mı? Diye soran Daha Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ‘Safsata bahanelerle İzmir Kuş Birliği Cenneti’nin iptal etmenin sonucunda şu anki iktidarın ne kadar aciz olduğunu belirtmek isterim. Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve bizlere yapılan büyük saygısızlıktır. Başkanımızın yanındayız’ dedi.Bu tavırları ilk defa görmediklerini söyleyen Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ise, şunları söyledi: Biz bu tavırları ilk defa görmüyoruz. Çiğli gibi yerde sürekli siyasi baskılarla karşı karşıyayız. Görevlerimiz engelleniyor. O çöplükle ilgili ÇED kararları bile verilmedi. Bunlar bir tesadüf değil, siyasi engelleme. Öğrencilere burs vermek istiyoruz o bile engelleniyor. Bugünkü alanda da aynı durum var. Başka bir şey yok. Kuşku ve kaygılar bu tür kararları aldırıyor. Söylenen 30 milyonlar 30 milyon değil. Yıllara baktığınızda belki 100 milyon yatırım yapılmıştır. Siz çalışmayın diyorlarsa bizim kimseyle kavga edecek halimiz yok. Buyursun gelsinler. Orayı da çöplüğe çevirecekler. Ben orayı çöplüğe çevireceklerine inanıyorum.Türkiye’de değişimlerin referandumdan sonra bir anda hızlanmaya başlandığına vurgu yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, ‘Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çevre yatırımlarına baktığınızda Türkiye’deki bütün belediyelerden fazla olduğunu göreceğiz. Her yere bir yatırım yapıyor. Mesele istihdam değil. 20 arkadaşımızı kurtarma değil. Mesele kenti kurtarmadır. Kargaları bırakın kuşların güldüğü bir karar alındı. İnanın oradaki kuşlar küser onlar bile gelmez. Bu kadar kenti düşünen derneği baypas demek kenti resmen katletmek demektir. Sit alanları imara açılıyor. Denizle bütünleşen rezidanslar yapalım denilerek kent katliamını belki bugün değil ama 20 sene sonra görürüz. O canlılara siyasi kararlarla yazık etmeyelim. Bodrum güvercinlikte Orman Bakanlığı’nın yaptığı ortada. Saçma sapan bahanelerle burayı baypas etmek doğru değil. Ben bu kararın düzeleceğine inanıyorum. İzmir bir uzlaşı ve hoşgörü kentidir. Biz kavga kültürü yaratıp gidip orada kapıya dayanma derdinde değiliz. İzmir bu kararı alanları affetmeyecektir. Bu kararın gözden geçirilmesi İzmir, bölge ve orada üreyen canlılar adına gereklidir’ açıklamasını yaptı.Kocaoğlu sonradan bir kez daha söz aldı ve şunları söyledi: İZKUŞ’u tasfiye ediyoruz. Kocaoğlu karıştırıyor’ açıklamaları var. Hiçbir şey karıştırmıyorum. İZKUŞ başkanı olarak konuşuyorum. Belediye başkanlığı kimliğimde burada duruyor. Bugüne kadar yasal haklarımızı kullanarak direndik. Hiçbir konuda teslim olmadık. Belediye başkanlığı olarak yaptığımız çalışmalar İZKUŞ olarak yaptığımız çalışmalar ayrıdır. Biz başkasının sahasında çalışıyoruz. İzin verdiği sürece görevimizi ifa ederiz. İZBAN için Ankara’ya her hafta gidip geliyorduk. Emekli olduktan sonra da onun nasıl yapıldığını ayrıca anlatacağım. O ayrı bir konu. Bana bir protokol örneği verdiler. Müsaade istedim geldim. Burada 5 tane güvendiğim avukat arkadaşı çağırdım. Bu belediye binasını Devlet Demir Yolları’na meclis kararıyla bağışlarsam herhangi bir görevi kötüye kullanma çıkar mı diye sordum. Hayır çıkmaz, kamudan kamuya veriyorsun dediler. Gittim imzaladım. Kararı değiştiremiyorum hattı da yapmak istiyorum. Ne yapayım? İZBAN’dan çekildim. İZBAN çalışacak. Bunları biliyor ve bir hedefe ulaşmak için imzalıyoruz. Buradaki amaç bir eseri kurtarmak.Kocaoğlu, kararı okuduktan sonra oturumda herhangi bir şerh koymak isteyen olup olmadığını sordu. Menemen Belediye Başkanı Şahin de, devir teslim işlemleri kısmına değil ancak birliğin dondurulması bölümüne şerh koyduğunu ifade etti. Bunun ardından ortam gerildi. Kocaoğlu, ‘Biz bu kararı kolay almıyoruz. Ama istenmeyen yere gidilmez. Davet gelmeyen düğüne gidilmez. Kepçeni, iş makinanı kim sokacak? İş yapacaklar biz ve millet de gözleyeceğiz. Adam gel 6 Haziran’da teslim et diyor. Belediye başkanı arkadaşlarımız var. İsteyen o çalışmaları yapar. Ben kovulduğum kapıya gitmem. Aç kalırım gitmem. Ekipmanlar liste halinde tutanakları teslim edilecek. Nereye şerh koyduğunu biliyor musun acaba? Bu şekilde şov yaparak belediye başkanlığı yapılmıyor. Adam gibi durun’ diye konuştu.Bunun üzerine Şahin, ‘Ben adam gibi duruyorum’ cevabını verdi. Kocaoğlu da, ‘Senin nasıl adam gibi durduğunu İsabey Çiftliği’nde gördüm’ ifadelerini kullandı. Çıkışın üzerine Şahin ise ‘İsabey Çiftiği’nde Deniz Baykal’la tokalaştım ve yaptıklarımdan dolayı özür diledim. Bunda yanlış olan ne? Ki bu benim kararım’ dedi.