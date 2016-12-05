Kocaoğlu: Kadınlar haklarını söke söke almalı

İzmirli kadınlar, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 82. yıldönümünü kutladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende kadınlara seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Erkeklere kalırsa bir şey elde edemezler; kadınlar haklarını söke söke almalı" dedi. Başkan Kocaoğlu, “Taassuba karşı direnme” çağrısı da yaptı

Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 82. yıldönümü nedeniyle İzmir'de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında ilk buluşma Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kadın muhtarlar ve kadın meclis üyelerinin de katıldığı kahvaltının ardından, Cumhuriyet Meydanı'nda tören ve yürüyüş yapıldı. Başkan Aziz Kocaoğlu İzmirli kadınlarla birlikte, Cumhuriyet Meydanı'ndan Kültürpark'a kadar yürüdü.





"Erkeklere kalırsa bir şey alamazlar"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada İzmir'in kadınlarının sosyal yaşamdaki ayrıcalıklı konumuna dikkat çekerek şunları söyledi:



"Burası İzmir. Burası açık ara 81 vilayet içinde en gelişmiş, en demokrat, en aydınlık kent. Kadınların, hem iş hayatına, hem sosyal yaşantıya, hem siyasete daha doğrusu hayatın her alanına katıldığı, öncü olduğu bu kentte kadın haklarını konuşuyoruz. Ama Türkiye'de manzara maalesef böyle değil. Bizim İzmir'de 80 kadın muhtarımız var. Zorlamamızla beraber kadın meclis üyesi sayımız da arttı. Ama bunlar yeterli değil. O zaman kadınlarımız haklarını söke söke alacaklar. Başka çaresi yok. Erkeklere kalırsa kimse bir şey vermez."



Başkan Aziz Kocaoğlu, İzmir'deki kadınların sosyal hayata katılımının kentin çağdaşlığının bir göstergesi olduğunu belirterek, "Bu kente gericiliğin gelmemesini, tarikatçılığın yaygınlaşamamasını, mafyanın palazlanamamasını kadınların yaşamın içerisinde olmasına borçluyuz. İzmir iş alemi yasal olmayan yollara sapmadığı için, İzmir en fazla vergiyi vermektedir. Yani vatandaşlık bilinciyle, devlete millete görevini yapmaktadır" dedi.





Aydınlık için, Cumhuriyet için taassuba karşı direneceğiz



Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye'nin en büyük probleminin dinin emrettiği kurallar adı altında, farklı şeylerin konuşulması olduğunu belirterek, "Dinimizin emrettiği ahlak kurallarına uysak zaten problem kalmayacak. Çalmayacağız, çırpmayacağız, kadına şiddet uygulamayacağız. Yani adam olacağız. İnsan olacağız. Taassuba karşı direneceğiz, gerici güçlere karşı aydınlık için, Cumhuriyet için, Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inkılapları için direneceğiz. Gelecek kuşakların daha iyi bir Türkiye ve dünyada yaşaması için direneceğiz ve oyunu bozacağız” diye konuştu.



Kadınları daha çok aktif olmaya, daha çok sokağa çıkmaya, daha çok çalışmaya, üretmeye ve hakkını aramaya davet eden Başkan Aziz Kocaoğlu, "Kadın dostu kent İzmir’den tüm ülkeye selam olsun diyorum. Bize bu olanağı veren 20. yüzyılın dünyadaki en büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk’e tüm milletimiz adına saygılarımı, şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum" diye konuştu.





"Demokrasi kadın demektir"



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı ise şunları kaydetti:



"Demokrasi kadın demektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişini biz bugün İzmir’den, İzmir’in aydınlığından, cumhuriyetimizin en simge kentinden, özgürlüğün kentinden, kadınların kenti İzmir’den hepimizin sesini tüm Türkiye’ye yayıyoruz. Bu bilinçle Türkiye’nin simge kenti İzmir’in özgürlüklerini Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kazanımlarını burada inşa ettiğimiz gibi Türkiye'mizde de korumaya devam edeceğiz ve aydınlık günlere buradan geçeceğiz."





"24 kadın, 66 Mehmet"



Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerinin yok sayıldığı bir süreçte kadınlar olarak söyleyecek çok sözleri olduğunu dile getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hatice Tatlı ise Türkiye'nin küresel toplumsal cinsiyet eşsizliğinde 134 ülke arasında 126., ekonomik hayata katılımda 131., siyasete katılımda 99., eğitimde ise 109. sırada olduğunu belirterek, "1930'lardan 2016'ya geldiğimizde hala 'kadının siyasette yeri nedir' diye sorguluyoruz" diye konuştu.



2004 yılında TBMM'de kadın milletvekili sayısı 24 iken, aynı dönem sadece adı Mehmet olan milletvekili sayısının bile 66 olduğuna dikkat çeken Tatlı, "Biz şanslı kadınlarız çünkü bu kentte onu kadın dostu kent yapan belediye başkanımız Aziz Kocaoğlu var" dedi.



Türkiye’nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda da törende yaptığı konuşmada Atatürk’ü bizzat tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, "onun kadınlara verdiği haklar olmasaydı, belki ben iyi bir diş hekimi olamayacaktım" dedi.