Kocaoğlu, köy ziyaretlerine devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, uzun bir aradan sonra köy ziyaretlerine yeniden başladı. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile birlikte Bergama’nın Yalnızev, Narlıca, Pınarköy, Aşağıkırıklar ve Zeytindağ köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kocaoğlu, muhtarların ve halkın taleplerini dinledi, not aldı, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan ve ekibinin ziyaretine köylüler büyük ilgi gösterdi

Bütünşehir Yasası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine sonradan dahil edilen ilçelerin başta alt yapı olmak için biriken sorunlarını acil bir şekilde çözmek için aralıksız çalıştıklarını, yerel hizmetler şube müdürlükleri oluşturduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bergama'da Bakırçay Havzası'na hizmet verecek asfalt tesisinin Aralık ayının ilk haftasında açılacağının da müjdesini verdi. Saatte 160 ton asfalt üretecek Bakırçay Şantiyesi’nin hizmete girmesi ile birlikte çevre yerleşimlerin asfalt, parke sıkıntısının kalmayacağını dile getiren Başkan Kocaoğlu, otobüs talebi ile ilgili de “Sabah ve akşam saatlerinde ilkokulu bitiren çocuklarımızın liseye, meslek lisesine gitmesini sağlamak için okul saatlerine uyumlu otobüs s eferi yapmak istiyoruz. Büyükşehir Yasası ile sınırlarımıza giren ilçelerde bunu yaptık. Bütünşehir Yasası ile hizmet verdiğimiz köy sayısı 450'ye çıktı. Yeni ilçelerimizin köylerinde de bu hizmeti vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.



Başkan Kocaoğlu, Bergama turu sırasında, ilçe sanayi için önem taşıyan yol yapım çalışmalarını da inceledi. Bergama Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatanserver, OSB'ye giden Pınarköy-Sağancı yolunda gerçekleştirdikleri 1.7 kilometrelik sathi kaplama çalışması için Başkan Kocaoğlu'na teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Bergama’nın Yenikent, Aşağıkırıklar ve Süleymanlı köylerinde toplam 8 kilometrelik asfalt çalışması yapan İZBETON ekipleriyle de bir süre sohbet etti.

