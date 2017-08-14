Kocaoğlu'ndan İnciraltı tepkisi: Plan niye bekler?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Ne merkezi hükümete, ne İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, ne de Balçova Belediyesi'ne kağıt ve mürekkepten başka maliyet düşmeyecek. Bunun planları yapıldı. Bakanlara, Başbakan'a sunuldu. 10 yıldır sunulmadık kimse kalmadı. Herkese soruyorum, İnciraltı'nın planlaması niye bekler?" dedi

Bölgedeki bağcılık kültürüyle birlikte geçmişi 2 bin 600 yıl önceye dayanan Urla Bağbozumu Şenlikleri törenlerle başladı. Günümüzde uluslararası nitelik kazanan şenliğin açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, eski bakanlardan Suat Çağlayan, Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve ev sahibi Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın yanı sıra, çok sayıda İzmirli katıldı.





Daha yolun başındayız

İnciraltı tepkisi

"Doğanbey kür merkezi için onay bekliyoruz"

Raylı sistem olmasaydı..

Artık tanıtım zamanı

Yeter ki birlik olalım

Renkli görüntülere sahne olan şenlik kortej yürüyüşünün ardından açılış töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu burada yaptığı konuşmada, yerelde kalkınma başlığı altında ilk projeyi Yarımada'da başlattıklarını belirterek, "Tarım ve turizmde verdiğimiz desteklerin semeresini yavaş yavaş görmeye başladık. Ama daha işin başındayız. Yarımada'ya daha çok yatak kapasitesi gelecek. Burada iyi tarım uygulamasıyla insanlara ürünler sunulacak. Eğer siz toprağı, havayı, suyu temizlerseniz buraya dinlenmek için de, eğlenmek için de, şifa bulmak için de turist gelir. Önümüzde çok uzun bir yol var. O yolu da hep birlikte aşacağız" diye konuştu.İzmir coğrafyasında 3-4 ayla sınırlı kalan turizm sezonunu bütün yıla yaymayı hedeflediklerini, bunu da sağlık turizmi ile gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Başkan Aziz Kocaoğlu, şunları kaydetti:"2007 yılından beri İnciraltı'nın sağlık konseptiyle planlanması için uğraşıyoruz. Ne merkezi hükümete, ne İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, ne de Balçova Belediyesi'ne kağıt ve mürekkepten başka maliyet düşmeyecek. Bunun planları yapıldı. Bakanlara, başbakana sunuldu. Sunulmadık kimse kalmadı. İzmir'i kalkındırmak için yatırım yapmayabilirsiniz ama Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 13 senedir istediği, kentte yaşayan herkesin istediği, oranın doğasına uygun olarak yapılmış, şifa dağıtacak şekilde gerçekleştirilmiş plan niye bekler? Herkese soruyorum İnciraltı'nın planlaması niye bekler?"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, termal turizmin geliştirilmesi için iki önemli adım daha attıklarını belirterek şöyle devam etti:"İzmir Jeotermal A.Ş'ye 2005 yılında yüzde 50 ortak olduk. Sahayı düzenledik, şirkete para kazandırdık. Doğanbey kuyularını açtık. Oradaki kaynaktan elektrik üretilebilecek kısmın ihalesine çıktık. Yüklenici firma çalışmalara başladı. 5-6 yıldır bir kür merkezi için çalışıyoruz. 43 dönüm arazi aldık, planlama çalışmaları devam ediyor. Turizm Bakanlığı'ndan onay bekliyoruz ki, projesini yapıp hayata geçirelim. O bölgedeki Doğanbey, Ürkmez Özdere'deki otellere ve o bölgenin kalkınmasına kaldıraç olacak. Çeşme'de ise termal su bulunmasına rağmen, bir tane kür merkezi yok. Orada da yüzde 40 ortaklıkla bir kür merkezi kuracağız."İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imza attığı raylı sistem yatırımlarının yaşanabilir bir kent hedefinin en önemli adımını oluşturduğunu da vurgulayan Başkan Kocaoğlu, "Eğer biz raylı sistem ağını 138 km'ye çıkarmasaydık, bugün 600 bin yolcuyu daha otobüsle taşıyacaktık. Bu da 800-1000 arası otobüsün daha trafiğe girmesi anlamına geliyor" diye konuştu. Hedeflerini "İzmir insanının gelirinin artması ve mutlu olması" sözleriyle özetleyen Başkan Aziz Kocaoğlu , "İzmir'in turizmini, tarımını, sanayisini kalkındıracağız, bunu da kültür ve sanatı unutmadan yapacağız. İzmir ayağa kalktı, gelişiyor daha da gelişecek" dedi.Yarımada bölgesinin çok sayıda festivalle adını duyurduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, Büyükşehir ve İZFAŞ'ın yüzde 99'unu karşıladığı bütçeyle İZTAV çatısı altında İzmir'in tanıtımı için de atağa kalktıklarını söyledi. 2 yıl sene öncesine kadar tanıtım faaliyetlerine bu ölçüde kaynak ayırmadıklarını da dile getiren Başkan Aziz Kocaoğlu, "Şimdi kenti hazırladık, tezgaha malı koyduk artık tanıtım zamanı geldi" diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, her zaman olduğu gibi konuşmasını birlik ve beraberlik mesajlarıyla noktaladı. Başkan Kocaoğlu, "Birlik olduğumuz müddetçe, ayrım yapmadığımız, uyanık olduğumuz müddetçe, bu ülkenin başındaki kara bulutlar dağılacaktır. Çalışıp, ürettiğimiz müddetçe önümüzde hiçbir engel duramaz. Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyoruz. Her şeyimiz var. Sabrı kendine düstur eylemiş, yaşamanın dayanışmayla mümkün olacağını görmüş bir insanımız var. Bu millet ve onun devleti ilelebet payidar kalacaktır. Yeter ki, birbirimize sımsıkı sarılalım" diye seslendi.Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ise, Hititler'den bu yana süren bağbozumu geleneğinin hayat bulduğu Urla bağlarının Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de yer bulduğunu belirterek, "Urla'nın dillere destan üzümü gibi, bal tadında inciri, enginarı, susuz kavunu ve kınalı bamyası meşhurdur. Yerel yönetim olarak hedefimiz sürdürülebilir kırsal kalkınma için, çiftçinin kazancının bol olmasıdır. Tarımsal üretimde sürdürebilirliğin sağlanması, toprakların korunması, satılmamasıdır" diye konuştu.Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri ile Urla'daki çiftçiler arasında iletişimi kurmak için belediye bünyesinde tarım birimi kurduklarını da ifade eden Sibel Uyar, Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı küçükbaş hayvan desteklerinden yararlanan köylülerin şimdi birer sürü sahibi olduğunu söyledi. Urla Belediye Başkanı Uyar, köylüye ait hiçbir yeri satmadıklarını, Bademler'deki tüm zeytinliklerin kullanım hakkını Bademler Kooperatifi'ne vermek için protokol imzaladıklarını da belirterek "Köylü mağdur olmasın, yerinde satış yapsın diye satış pazarları kuruyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle toprağını analiz ettirmeyen çiftçi kalmadı. Çiftçimiz toprağını artık çok işi tanıyor. Artık Bağ Yolu rotamız var. İnsanların hayatlarına iyilikle dokunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz dünyayı güzellik kurtaracak" diye konuştu.Urla Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kılıç ise "Bugün bizim alın terimizin, emeğimizin karşılığını aldığımız, Allah'ın bize lütfettiği, zeytin tanesine yağın girdiği, üzüme balın düştüğü gün" diyerek Bağbozumu Şenliği'nin anlamını vurguladı. Kılız, üreticiye yönelik destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'a da teşekkür etti.