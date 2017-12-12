Kocaoğlu'ndan Kudüs tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında konuşan Başkan Kocaoğlu, İsrail ve ABD'nin Kudüs hamlesiyle Ortadoğu'daki tansiyonun bilinçli olarak artırılmaya çalışıldığını belirterek, "Kudüs hepimizin kutsalı. Bu kışkırtma ve tahrik karşısında uyanık olmalıyız" dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, ABD’nin "Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma" kararına sert tepki gösterdi. Emperyalist güçlerin Ortadoğu’daki tansiyonu giderek yükselttiğini ve bölgenin yeniden bir paylaşım kavgasına sahne olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "Kudüs gibi 3 semavi dinin ortak değeri, kutsal Kudüs şehrinin İsrail’in başkent olarak belirlemesi ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu kararın kabul edilmesi, Ortadoğu’daki tansiyonu kat be kat yükseltmek üzere atılmış adımlardır. Bu senaryo, egemen güçlerin bir oyunudur" diye konuştu. Bu oyuna devletiyle, milletiyle, hükümetiyle, ana muhalefetiyle tüm 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının birlikte hareket ederek karşı durması gerektiğini kaydeden Başkan Aziz Kocaoğlu, "Kudüs hepimizin kutsalı.. Bütün semavi dinlerde ortak mekan, ortak mabed olarak geçmişte olduğu gibi kullanılması gerek. Burada bir oyun, kışkırtma ve tahrik var. Buna karşı uyanık olmaktan başka çaremiz yoktur” dedi.



Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Doğan da “Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. ABD’nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür” şeklinde konuştu.







Şiddete karşı ortak duruş



2 Aralık 2017’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’ye de "geçmiş olsun" dileklerini ileten Başkan Kocaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



“Mustafa İnce Başkanımızın evinin önünde kurşunlanmasını şiddetle kınıyorum. Kime gelirse gelsin, hangi vatandaşımıza gelirse gelsin, özellikle kamu görevi yapan siyasilere, ilçe başkanlarına, meclis üyelerine, bütün siyasilerimize ve vatandaşlarımıza yönelik bu tür saldırıları hep birlikte şiddetle kınamamız lazım. Mustafa ince Başkanımız, diğer başkanlarımız gibi kimseye kötülük yapmayan, toplumun ve ilçesinin yararı için namusu şerefi ile çalışan bir arkadaşımız.”





