Kocaoğlu'ndan yerel basına destek çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 19.’sunu düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, yaşanan krize ve basının içinde bulunduğu duruma değinerek “Gazete tirajları giderek düşüyor, yerel gazetelerimizin pazar günleri yayınlanmama kararı hepimizi üzüyor. Sivil toplum örgütleri, kurumlar çalışanlarına gazete almayı teşvik etmeli. Bugüne kadar yerel basınımızın yaşaması için verdiğimiz desteği bundan sonra da sürdürmeyi görev olarak kabul ediyorum” dedi

1994 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 19.’sunu düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri, Kültürpark’ta sahiplerini buldu. Ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Baro Başkan Vekili Mustafa Çetin, İzmir Tarım Grubu Başkanı ve Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Barış Selçuk’un ağabeyi Savaş Selçuk ile ailenin diğer üyeleri, jüri üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Ödül kazanan gazetecileri kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, basında yaşanan baskılara değindi. Bugüne kadar kendisine yöneltilen eleştirilere ve hakaretlere varan söylemlere rağmen hiçbir gazeteciye dava açmadığını ifade eden Başkan Kocaoğlu, “Gazeteci arkadaşlara herkes benim davransa her şey çok daha güzel olacak. Zaman zaman eleştiri sınırlarını aşan ve hakarete varan yazılara rağmen hiçbir gazeteci arkadaş hakkında dava açmadık. Bazen arayıp konuyla ilgili bilgi verdik. Onun da sayısı 8-10’u geçmez. Ama bugün ne yazık ki, diğer kurumlar gibi basın da baskı altında. Özgür gazetecilik yapmak hemen hemen imkansız hale geldi” dedi.

Desteğimiz sürecek

Gazete tirajlarının düştüğünü ve yerel gazetelerin bir süredir pazar günleri çıkmadığını hatırlatan Başkan Kocaoğlu, şunları söyledi:

“Okumayan bir toplum olduk. Okumadan bilmeye çalışıyoruz. Sosyal medyaya ilgi daha büyük ancak sosyal medya sarmalında boğulmak da ayrı bir konu. Okumak ve okutmak gerekiyor. Sivil toplum örgütleri, kurumlar çalışanlarına, üyelerine, gazete almayı ve okumayı teşvik etmeli. Bunları toplu veya yeri belirlenen yerlerde mutlaka halka sunmamız gerekiyor. Birbirimizi destekleyip birbirimizi yaşatmamız gerekiyor. Yerel basınımızın yaşaması için Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeyi kendime görev kabul ediyorum”.

Ülkede adı konmamış bir krizin yaşandığını ve giderek şiddetleneceğini vurgulayan Başkan Kocaoğlu, “Krizin varlığı tartışılsa da, hayatın ve üretimin içinde olan çiftçisinden, sanayicisine herkesin sıkıntı yaşadığı, sürekli ödeme zorluğuna girdiği günleri yaşıyoruz. Ve bu giderek de şiddetlenecek. Keşke biz haksız çıksak; keşke toparlansa. Ama şunu unutmayalım ki, Türkiye Cumhuriyeti ve Anadolu insanı zorları başarır. Bu krizden çıkmak zorundayız. Eski krizleri hatırlıyorum. 1994 krizi gibi bir çok krizi iş adamı olarak yaşamış bir kardeşinizim. Bunlar da geçecek. Önemli olan az tahribatla geçmesi ve bir daha krizlerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması” diye konuştu.

Çember daralıyor

Krizin yaşanmayacağı ekonomik modelinin özünün "ürettiğinden fazla tüketmemek, tasarruf etmek ve çalışmak" olduğunu söyleyen Başkan Kocaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu üç konuda çok ciddi sıkıntılarımız var. Eğer ciddi, radikal tedbirler alınmazsa bundan sonra yaşayacağımız her gün diğer günden daha da kötü olacak. Bu sözlerimi ister finansı iyi bilen bir iş adamı, ister 15 yıllık belediye başkanı olarak kabul edin. Çember giderek daralıyor. Ve bütün kredi muslukları kapanmış durumda. Bir birbirimize sarılacağız, dayanışma içerisinde olacağız.”

Gönlümüz rahat

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Barış Selçuk’un çok iyi bir gazeteci olduğunu belirterek, “Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri bizim için çok anlamlı. Mesleğimizin cesur kalemlerinin olduğunu görmek bizim için onur verici. Gönlümüz rahat. Çok zorlu günlerde bizim için gerçekten hayat var dedirten ödüller. Ödül kazanan arkadaşları kutluyorum” dedi.

Barış Selçuk’un ağabeyi Dr. Savaş Selçuk da konuşmasında şunları söyledi:

"Barış çok iyi bir gazeteci, basın emekçisi, çok iyi bir kardeşti. Bu yıl 19.’sunu düzenlediğimiz törenle kendisini andık. Emeği geçen tüm meslektaşlarına ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Bu güzel yarışmanın yıllar boyu devam ederek sevgili Barışımızın adının yaşamasını diliyorum."

İzmir milletvekili Atilla Sertel ise Enis Berberoğlu’nun özgürlüğe kavuştuğunu belirterek, “Düşünce özgürlüğünün olmadığı ülkede üretim de adalet de olmuyor. Ben gazetecilerin bu krizleri aşacağına inanıyorum. Barış Selçuk yaşıyor. Çok iyi bir gazeteciydi. Onu rahmetle anıyorum” dedi.

4 kategoride ödüller dağıtıldı

Konuşmaların ardından dört ayrı dalda birincilik ve Hande Mumcu Özendirme Ödülü alanlara ödülleri dağıtıldı.

“İzmir Kent Haberi” dalında birincilik ödülünü alan Ege Telgraf Gazetesi'nden Erman Şentürk ile Habertürk Gazetesi'ndeki haberiyle Hande Mumcu Ödülü’nü kazanan Mert Neşet Muslu’ya ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu verdi.

“İzmir Kent TV Haberi” dalında birinci olan Anadolu Ajansı muhabiri Halil Şahin ve Fatih Doğan’a ödülünü İzmir Milletvekili Atilla Sertel verdi. Bu dalda Hande Mumcu Ödülü’nü İhlas Haber Ajansı’ndan Ceren Atmaca ve Halil Karahan kazandı. Ödülleri Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş verdi.

“Haber Fotoğrafı” dalında birincilik kazanan Associated Pres foto muhabiri Emre Tazegül’e ödülünü İzmir Baro Başkan Vekili Mustafa Çetin verdi. Hande Mumcu Ödülü’nü kazanan Anadolu Ajansı foto muhabiri Evren Atalay ise törene katılamadığı için ödülünü Anadolu Ajansı’ndan Fatih Doğan, İzmir Tarım Grubu ve Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük’ten aldı.

Habertürk Gazetesi'ndeki haberiyle “Ulusal Haber” dalı kategorisinde birincilik kazanan Mehmet İnmez, ödülünü Barış Selçuk’un abisi Savaş Selçuk’tan aldı. Bu dalda Hande Mumcu Ödülü’nü alan Cumhuriyet muhabiri Hakan Dirik’e ödülünü ise İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen verdi.